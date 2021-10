Turisme-professor: Det er turisterne selv, som skal skabe en ny og mere bæredygtig turisme

Omsider er rejsemarkedet ved at komme ud af sin dvale efter halvandet år med en verdensomspændende pandemi. Smittefaren har under pandemien fået turister i hele verden til at blive hjemme og regeringer i hele verden til at indføre restriktioner og grænselukninger, som har gjort det umuligt at rejse. Men nu er mange befolkninger tæt på at være fuldt vaccinerede, og der begynder for alvor at ske noget igen – også selv om pandemien langtfra er slut.

Den rejsebranche, der rejser sig af dvalen, er imidlertid ikke den samme som den, vi kendte inden nedlukningerne i foråret 2020.