Ny liste: De billigste måltider fås i Istanbul, mens de er dyrest i Oslo

At gå ud at spise er for mange en stor del af ferien, men der er stor forskel på, hvad det koster, når du går på restaurant i Europa. Oslo er det dyreste sted at gå ud at spise, mens Istanbul ligger i den modsatte ende af skalaen.

København indtager andenpladsen på listen over de 10 dyreste byer at spise på restaurant i, mens endnu en norsk by, Bergen, ligger på tredjepladsen.