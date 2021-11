Udenrigsministeriet fraråder nu alle rejser til Etiopien

Udenrigsministeriet fraråder torsdag alle rejser til hele Etiopien. Meldingen kommer på grund af den forværrede sikkerhedssituation i landet, der er plaget af borgerkrig og militære kamphandlinger flere steder i landet.

Ifølge Udenrigsministeriet er der lige nu 70 personer i landet, der er tilmeldt danskerlisten. Ministeriet regner med, at flere kan melde sig de kommende dage. Udmeldingen følger resten af de nordiske lande, der også torsdag har frarådet alle rejser til Etiopien.

Etiopiens regering indførte tirsdag undtagelsestilstand i hele landet. Men det er særligt den nordlige Tigray-provins, der det seneste år har været plaget af krig. Krigen udkæmpes med »ekstrem brutalitet«, og der foregår grusomme drab og voldtægter af mødre foran deres børn, skrev FN i en rapport onsdag.

Den etiopiske regering frygter, at oprørere fra Tigray er på vej mod hovedstaden, Addis Ababa. Krigen startede i november sidste år. Premierminister Abiy Ahmed sendte styrker til Tigray for at nedkæmpe og afvæbne Tigray Folkets Befrielsesfront (TPLF). Premierministeren sagde, at TPLF havde angrebet militærets kaserner.

Krigen har kostet tusindvis af etiopiere livet og har drevet hundredtusinder på flugt. Dele af landet er ifølge FN i en tilstand, der ligner hungersnød.

Udenrigsministeriet skriver, at danskere, der er i landet, kan godt blive. Det anbefales, at man følger situationen nøje og holder øje med mulighederne for at rejse hjem. Der er torsdag fortsat kommercielle fly ud af landet. Opholder man sig i området omkring hovedstaden, Addis Ababa, skal man sørge for at have forsyninger som vand, mad og brændstof. Man opfordres også til at kontakte sine nærmeste og registrere sig på danskerlisten.

