Nye klimaudregninger: Så meget CO2 udleder det at rejse med fly, bil, bus eller tog på ferie

En stor del af det klimaaftryk, en gennemsnitsdansker afsætter, stammer fra vores rejser til udlandet. Derfor valgte vi for snart tre år siden at udstyre alle rejsereportager i Politiken med en boks, der beskriver, hvor meget en person vil udlede af CO 2 ved at tage på en lignende rejse.

Heldigvis sker der hele tiden en udvikling i en mere bæredygtig retning. Således er der kommet nye fly- og biltyper til, som bruger mindre brændstof, ligesom nogle fly kan have biobrændstof i tanken, og flere og flere biler kører på el, der stammer fra bæredygtige energikilder. Derfor opdaterer vi nu de tal, som ligger til grund for vores klimaberegner.

For tre år siden valgte vi efter flere måneder med tests af en lang række forskellige beregnere og møder med eksperter at bruge den svenske Klimatsmart Semester-beregner, som er udarbejdet i samarbejde med blandt andet Chalmers Tekniske Højskole og Göteborgs Universitet.

Bag beregneren lå en 30 sider lang rapport fra Chalmers. Den rapport blev i marts 2021 opdateret i Metoderapport version 2.1. Orker du ikke at læse hele den, kommer her et (lidt) kortere overblik over nøgletallene:

Alle transportformer

Udledninger, som opstår under fremstillingen af brændstof til både fly, tog, bil og bus, er inkluderet for alle beregninger.

Klimaaftryk fly

At beregne klimaaftrykket på en flyrejse er ikke så ligetil. Man skal tage højde for flytype, for den højde, et fly flyver i på en bestemt rute, for mellemlandinger, for antal af passagerer om bord på et fly og sågar for flyets alder.

Distancen for en flyrejse er regnet ud via Google Maps’ såkaldte ’storcirkelafstand’, som tager højde for Jordens krumning og dermed den rute, et fly flyver; det er ikke er en direkte linje på et kort, men derimod en bue.

Klimapåvirkningen fra fly er højere, fordi udslippet sker højt oppe i atmosfæren. Det skyldes blandt andet de kondensstriber, som bliver dannet på himlen, når de varme og vandholdige gasser fra flyet møder den kolde omgivende luft i denne højde og danner ispartikler. De bliver hængere i luften i flere timer og medvirker til, at der kommer cirrusskyer på himlen. Skyerne forhindrer varmen fra Jorden i at slippe ud i rummet. Desuden sker der ved flyvning i høj højde et udslip af NO x -partikler, som også skal regnes med i den indirekte opvarmende effekt.

Højdeeffekten afhænger af flere faktorer, f.eks. rejsens længde, årstid, vejrforhold og tid på døgnet. Da et fly bruger mest brændstof ved start, giver meget korte flyvninger en markant større udledning per person per kilometer end lange flyvninger. Til gengæld er højdeeffekten ikke så stor på korte rejser, hvor flyet ikke når helt op i 11 kilometer. Klimatsmart Semester bruger det såkaldte Global Warming Potential-indeks (GWP), som FN’s Klimapanel står bag, da det måler fremtidens klimapåvirkning af nuværende emissioner. GWP angiver et gennemsnit på højdeeffekten på 1,9 gange højere end påvirkningen fra CO 2 -udledning alene.

Det skal dog for en god ordens skyld nævnes, at der fortsat forskes i højdeeffekten, og at nogle klimaberegnere bruger en højere faktor, mens mange flyselskabers beregnere slet ikke medtager højdeeffekten.

Du kan selv beregne dit aftryk ved en flyrejse hos Klimatsmartsemester.

Klimaaftryk bil

Der er stor forskel på, hvor langt en bil kører på en liter brændstof, og dermed hvor meget CO 2 den udleder per kilometer. Vi har valgt at bruge et vægtet gennemsnit for udledning fra en dansk benzinbil samt det ligeledes vægtede udslip for kørsel i hhv. by, på landevej og motorvej, som er 144 gram CO 2 per kilometer.

Beregningen er foretaget af seniorrådgiver Morten Winther fra Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) ved Aarhus Universitet. Winther er ekspert på området og har ansvaret for at beregne de danske CO 2 -emissioner fra transport, som indrapporteres til EU og FN’s Klimapanel.

Kører man i en elbil, vil udledningen ifølge Klimatsmartsemester være ca. 19 gram per kilometer, hvis bilen oplades med el fra dansk elproduktion, mens den ved opladning med el i resten af Europa er oppe på 60 gram per kilometer. Da det er stort set umuligt at vurdere, hvordan strømmen produceres, har vi valgt ikke at tage aftrykket fra el med i vores faktabokse.

Distancen til destinationerne fra København, hvor Politikens journalister er rejst fra, er fundet via Google Maps, hvor den korteste rute er valgt (hvilket ikke altid er den hurtigste). Rejser du fra en anden del af Danmark, kan afstanden være en anden.

Antallet af personer i bilen påvirker kun udledningen meget lidt. Derfor angiver man det samlede tal for udledningen for hele bilen i gram per kilometer, hvilket vi også har valgt at gøre i vores beregner. Er der mere end én person i bilen, deler man blot tallet med det antal personer for at få udledningen per person per kilometer. Er I to i bilen, vil I således kunne køre dobbelt så langt, som grafikken ovenover viser, med det samme klimaaftryk. Er I fire, kan I køre fire gange så langt.

Klimaaftryk tog

For tog regner man udledning per passagerkilometer. Ifølge den svenske organisation Netværket for Transport- og Miljø udleder et standardtog i Europa i snit 45 gram per passager per kilometer. Tallet er baseret på en gennemsnitsbetragtning for antal passagerer i togene på 50 procent. Udledningen per passager vil selvfølgelig være mindre i myldretiden, når toget er fyldt helt, men højere sent på aftenen og om natten. Der er også forskel på land og by, hvor togene ofte er mere fyldte i tætbefolkede områder.