Togene holdt stille ved Storebælt på grund af signalfejl

En signalfejl på strækningen over Storebælt fik lørdag formiddag togene til at holde stille i to en halv time.

»Jeg kan oplyse, at togene kører igen. Det vil selvfølgelig tage noget tid, før driften er normal«, fortæller Tony Bispeskov, der er informationschef hos DSB, kort inden klokken 12.

Togdriften gik i stå klokken 09.15 lørdag, da et signal på strækningen mellem Nyborg og Korsør holdt op med at virke. Først kort før middag var der igen togtrafik over bæltet.

»Vi har valgt at suspendere kravet om pladsbillet frem til klokken 18«, fortæller Tony Bispeskov.

Det betyder, at passagerer, som skal på tværs af landet, kan tage det førstkommende tog, så trafikken kan blive afviklet.

»Det er ikke nogen stor rejsedag i dag, så vi forventer ikke, at det vil give problemer med overfyldte tog«, lyder det fra Tony Bispeskov.

Passagerer, som er blevet forsinket på grund af driftsforstyrrelsen, kan søge kompensation via den såkaldte rejsegaranti. Kompensationen gives enten som en ny billet til samme strækning eller som et beløb, hvis størrelse udregnes på baggrund af forsinkelsen.

ritzau