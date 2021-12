Enkelte glemmer coronatest ved indrejse til Danmark

Automatisk oplæsning

Det har siden mandag været et krav, at personer, der ikke har bopæl i Danmark, skal kunne fremvise en negativ coronatest, når de rejser ind i landet.

Indtil videre har det nye indrejsekrav ikke givet anledning til problemer. Det siger blandt andre vicepolitiinspektør Lars-Ole Karlsen fra Københavns Politi.

Han siger, at der kun har været enkelte situationer, hvor rejsende fra Sverige ikke havde en gyldig coronatest.

»Vi har lavet stikprøvekontroller. I københavnsområdet har det været på bro og i tog, og de rejsende har taget vel imod os«, siger han.

I de tilfælde, hvor personer ikke havde en coronatest, var den primære årsag, at de ikke vidste, at det var et krav.

Derfor fik de ikke en bøde, men tog efter aftale med politiet tilbage til Sverige for at få en coronatest, fortæller vicepolitiinspektøren.

»Det, jeg er blevet oplyst fra det interne personale, er primært, at det er uvidenhed. Det er også derfor, vi udviser så stor konduite - altså, at folk skal have mulighed for at bringe tingene i orden - i stedet for at udstede en bøde første gang«.

»Og det er heldigvis foregået i god dialog mellem borgere og politi«, siger han.

Forsøg på at begrænse smittekæder

Indrejsekravet er blevet besluttet af et flertal i Folketinget i et forsøg på at begrænse smittekæder fra udlandet.

Fra politiet har det lydt, at det vil blive tjekket stikprøvevist ved grænserne og i forbindelse med andre politiopgaver.

Heller ikke hos Syd- og Sønderjyllands Politi eller i Københavns Lufthavn har kontrollerne medført problemer i forbindelse med det nye testkrav.

Hos Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser presseafdelingen, at ingen er blevet afvist ved den dansk-tyske grænse på grund af testkravet.

»Der er indtil videre ikke indledt efterforskning i nogen sager eller givet bøder for ikke at overholde testkravet«, skriver presseafdelingen hos Syd- og Sønderjyllands Politi i en mail.

Hos Københavns Lufthavn er meldingen den samme.

»Vi har ikke mærket noget andet, end at det har kørt, som det skulle«, lyder det fra pressetjenesten.

Hvis man ikke overholder kravet om at have en negativ coronatest, kan det straffes med en bøde på 3500 kroner.

Der er dog undtagelser fra kravet. Eksempelvis for personer med bopæl i grænselandet samt indrejsende fra Sverige, der er i transit fra Bornholm.

Personer, der vil til Danmark, skal tage en lyntest senest 48 timer før indrejse eller PCR-test maksimalt 72 timer før. Kravet gælder, uanset om man er vaccineret mod coronavirus eller ej.

