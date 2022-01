Statsministerens drøm om grøn luftfart er realistisk

Der har været nærmest fuglesang og kædedans efter statsminister Mette Frederiksens (S) udmelding om en grøn fremtid for dansk luftfart i hendes nytårstale 1. januar. I hvert fald har branchefolk og eksperter på området rost de politiske signaler, der ligger i ambitionen om, at danskerne i 2025 skal have mulighed for at flyve grønt på en indenrigsrute, og senest i 2030 skal kunne flyve helt grønt, når der flyves indenrigs i Danmark.

»Det er et stærkt politisk signal, at statsministeren anerkender, at flytrafikken er et stort klimaproblem, og at der skal gøres noget på området«, lød det eksempelvis fra Kåre Press-Kristensen, seniorrådgiver i Rådet for Grøn Omstilling, efter nytårstalen.