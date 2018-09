En weekend i: USA's hovedstad er blevet hot og hip

US Capitol, Capitol Hill

3 gode råd

1. Arlington

Tag over på den anden side af Potomac, og besøg den store, nationale militærkirkegård Arlington. Her ligger JFK begravet sammen med soldater døde i krig, veteraner og andre notabiliteter. 2. Gratis glæder Alle museer under Smithsonian-instituionen i Washington, D.C., er gratis. Og der er altså tale om museer i verdensklasse, herunder Air & Space Museum, kunstmuseet Hirshhorn og zoologisk have i udkanten af byen. 3. Lad bilen stå Der er ingen grund til at køre rundt i D.C. Trafikken er tæt, gader og avenuer er tit spærret af, og det er umuligt at finde parkeringspladser. Brug offentlig transport, f.eks. den velfungerende metro, eller gå. Vis mere

7. Kl. 11.30 Hop af og på

Hop om bord på Old Town Trolleys blå linje neden for US Capitol, og få overblik over The National Mall på en tur hele vejen rundt. Der er utallige stop undervejs og dermed rig mulighed for at stå af, når noget særligt fanger interessen. Den blå trolleylinje stopper blandt andet ved Lincoln Memorial rejst til ære for Abraham Lincoln.

Lincoln Memorial er rejst til ære for USA's 16. præsident, Abraham Lincoln. Foto: Louise Alkjær

Det er også her, der er skift til den trolley, der kører over broen til Arlington Cemetery i Virginia. Fortsæt dog til stoppet ved Det Hvide Hus, og lad turen denne formiddag ende der. Trolleybilletter kan købes på Union Station, men der er penge at spare ved at købe dem online i forvejen.

Old Town Trolley Tours

8. Kl. 14: Moderne amerikansk frokost

Hummere fra Maine fylder Blue Duck Taverns udgave af lobster roll med blød smag af sødme og saltvand, pastramien i den klassiske reuben-sandwich er fra Kansas, og kødet i cheeseburgeren er fra køer, der har græsset i Maryland. Hver eneste af leverandørerne til Blue Duck Taverns amerikanske menukort er håndplukket af chefkok Troy Knapp, og det har indtil videre kastet en michelinstjerne af sig i både 2017 og 2018. Det er moderat dyrt at spise på Blue Duck Tavern, men ikke urimeligt, kvaliteten, køkkenets dygtighed og den meget professionelle betjening taget i betragtning.

Blue Duck Tavern, Park Hyatt 24 & M Streets, NW

9. Kl. 17: Vær en del af noget nyt

The Wharf er for længst udråbt til at blive det nye fede sted i Washington, D.C. Der var officiel åbning i slutningen af 2017, og en storstilet byfornyelsesplan med omkring 2 milliarder dollars i baglommen har indtil videre opdateret et af D.C.s ældst beboede områder – indianerne var her, længe før D.C. blev grundlagt, og fiskemarkedet åbnede i 1805 – med lækre hoteller, specialbutikker, restauranter, nye moler og alskens aktivitetsmuligheder på vand, for eksempel kanosejlads.

The Wharf er D.C.s ældst beboede område, der længe stod og forfaldt. Det har byen og 2 milliarder dollars lavet om på. Foto: Washington.org

Stil den lette sult med et dusin friske østers og en kold øl på Hank's Oyster Bar, der også har retter beregnet til dem, der lidt mere sultne. Prøv for eksempel The Seafood Plateau med rejecocktail, østers, hummer, muslinger og ceviche. Find Hank's tæt på Recreation Pier.

Der er også vandtaxier til Georgetown lidt længere oppe ad Potomac-floden, til National Harbour i Maryland eller til den gamle by i Alexandria, Virginia fra The Wharf.

The Wharf, 735 Water Street, SW

10. Kl. 22: Watergate uden skandale

Slut dagen af med en drink, og tænk imens på en af de største amerikanske skandaler i nyere tid, Watergate-skandalen. Det er dog ikke lige til at se, at der gemmer sig et nyligt istandsat luksushotel inde i det store grålige Watergate-kompleks i bydelen Foggy Bottom på grænsen til fine Georgetown. Men det gør der, og Watergate Hotel har en af byens fedeste roof top-barer med 360.graders udsigt over D.C.s skyline, Potomac-floden, broerne og kulturcenteret Kennedy Center, der er nabo til Watergate. I weekenden lukker baren først kl. 2.

The Watergate Hotel, 2650, Virginia Ave., NW