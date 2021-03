Dansk rejsebureau forsøger sig nu med togrejser

Det er ikke mange rejsebureauer herhjemme, der har deciderede togrejser på programmet.

Men nu forsøger Best Travel sig, et selskab under rederiet Stena Line, hvis gæster fortrinsvis ligger i seniorsegmentet, med togrejser til tre forskellige tyske destinationer i den kommende sæson.

Rune Thomassen, direktør i Best Travel, fortæller, at det undrer ham, at ikke flere rejsebureauer har gjort et seriøst forsøg på området.

»Man har bagefter siddet tilbage med tanken om, at det nærmest bevidst skulle være så besværligt som muligt med flere skift og lang rejsetid«, siger Rune Thomassen om nogle af de togrejseintiativer, der er sket herhjemme de senere år.

GrønRejs dukkede op i november 2019 og står på spring lige så snart, coronaen igen tillader os at rejse, mens Spies tidligere i 2019 havde forsøgt sig med en togrejse til Schweiz, som kun to personer bookede billet til, og som derefter blev lukket ned igen.