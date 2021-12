Norge sætter årstal og måned på nattog mellem Oslo og København

Hvis alt flasker sig, kan nordmænd og danskere glæde sig til at køre med nattog mellem Oslo og København fra december 2024.

Det er i hvert fald oplægget fra den nye norske regering, der har bedt Jernbanedirektoratet i Norge om at kigge på mulighederne. Ifølge sektionschef i Jernbanedirektoratet Stein Batalden er der lige nu en stigende interesse for internationale togrejser, og en markedsundersøgelse i Norge viser, at et bedre togtilbud til København er ønsket.