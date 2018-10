Voxpop: »Vi er nødt til at sætte os ned og følge hinandens tempo for at udrette noget, før vi kan lave noget fedt«

Foto: Louise Herrche Serup

Marie Borup, 2.a.

1. »Det er en virkelig fed drivkraft i gymnasiet at lave noget, man brænder for og samtidig også bruger tid på i sin fritid. For mig gør det, at jeg gider at stå op om morgenen. Det lyder lidt vildt, men hvis jeg kunne se, at jeg bare skulle have samf, samf, samf, så kunne det godt være lidt kedeligt«.



2. »Vi kan godt glemme nogle gange, at musik også er et fagligt og teoretisk fag, og at vi derfor ikke bare skal stå og spille i hvert modul. Jeg synes, at det er vildt spændende, men jeg tror for mange, at det kan være lidt tørt, hvis de bare har spillet lidt derhjemme og er blevet dygtige ad den vej uden rigtigt at se på det teoretiske. For at man kan blive endnu bedre, tror jeg, at det er vigtigt, at det praktiske og teoretiske går hånd i hånd. Det er lidt den drivkraft, jeg har i forhold til at lære ting, der måske ikke er ligeså spændende som at stå og spille«.



3. »Jeg vil rigtig gerne søge ind på konservatoriet på et tidspunkt. Jeg synger mest klassisk, så det er lidt noget andet, end vi laver her. Men for mig er det essentielt at have musik på a-niveau, så man lærer al den nødvendige teori og får et godt grundlag for at bygge videre på det på en professionel uddannelse, som er reel og ikke bare en ’nu blev jeg opdaget’-vej. Selv om min plan er at skulle på konservatoriet, så har jeg altid tænkt, at jeg gerne ville gå på gymnasiet, for det er vigtigt for mig og min identitetssøgen at få en almen dannelse i mange fag og have noget at falde tilbage på. Jeg synes også, at det er interessant at have fag, som jeg måske ikke lige fandt relevante eller interessante til at starte med«.



Foto: Louise Herrche Serup

Foto: Louise Herrche Serup

Ole Thomassen, 2.a.

1. »At man har mulighed for at dyrke sin passion og det, man godt kan lide at lave i skolen samtidig med, at man lærer nyt. Det er på en anden måde, end når man sidder derhjemme og læser eller øver sig. Man kan selvfølgelig også sætte sig rigtig meget ind i noget samfundsfagligt, men det gør en stor forskel, at en stor del af undervisningen ender som noget praktisk«.