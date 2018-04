Elever skal dyste i nyheder om en forbedret verden Generation Verdensmål. Sådan lyder overskriften til efterårets Mediekonkurrence for skoler 2018, som netop har åbnet for tilmelding. Med temaer som klima, bæredygtighed, lighed og forbrug giver JP/Politikens Hus og Verdens Bedste Nyheder 6.-10. klasse viden om de store fremskridt og løsninger i verden, som sjældent kommer på forsiden. Konkurrencen støttes af Udenrigsministeriets Oplysningspulje.

Krige, terror og miljøkatastrofer. Det er ofte det, vi hører om verden i nyhedsmedierne. Kloden er blevet et langt bedre sted at vokse op end for 20 år siden. Det bliver bare sjældent ’breaking news’. Samtidig viser undersøgelser, at især unge vil have konstruktive nyheder om fremskridt og løsninger, og at unge aldrig før har været så engagerede i at ændre verden, som i dag.

Derfor får danske elever nu selv mulighed for at lave konstruktiv journalistik om Verdensmålene, når Mediekonkurrencen, som noget nyt, løber af stablen i efteråret 2018. Det er sjette gang, at JP/Politikens Hus afholder konkurrencen, hvor elever får prøvet kræfter med den digitale såvel som den analog nyhedsformidling.

FAKTA OM VERDENSMÅLENE Alle verdens lande vedtog i 2015 den mest ambitiøse plan for klodens udvikling nogensinde.

De 17 Verdensmål handler om at løse verdens største udfordringer inden 2030, og på flere områder er vi allerede godt på vej.

Vi skal bl.a. afskaffe ekstrem fattigdom, bekæmpe ulighed og bremse klimaforandringerne

Under konkurrencen vil eleverne lave et nyhedssite og/eller en fysisk Politiken-, Jyllands-Posten- eller Ekstra Bladet-avis. Papiravisen udarbejdes i JP/Politikens online avisværktøj, Newsdesk. Når den er færdig, trykkes den i 500 eksemplarer, som eleverne kan omdele i lokalsamfundet. Nyhedssites kan produceres på en selvvalgt platform såsom Skoleblog, Wordpress og lignende.

Fleksibelt at være med

Fra uge 38-46 får 6.-10. klasse, landet over, mulighed for at dykke ned i de journalistiske genrer og agere nyhedsredaktion. Som noget nyt kan lærerne selv bestemme, hvordan de vil placere deres timer i de otte uger, konkurrencen strækker sig over, og klasserne vælger selv, om de vil deltage i konkurrencen med en avis eller et nyhedssite.

FAKTA OM MEDIEKONKURRENCEN Årets tema: Generation Verdensmål

Forløber i ugerne 38-46 i efteråret 2018: Læreren bestemmer selv, hvordan de placerer timerne

Alle 6.-10. klasser kan være med i konkurrencen, og det er gratis

Hver klasse laver deres egen online nyhedssite og/eller avis og modtager efterfølgende 500 eksemplarer af avisen trykt på rigtigt avispapir

Eleverne kan integrere filmproduktion, artikelskrivning, sociale medier, blogging, research,reportage og interviews

Mediekonkurrencen retter sig mod dansk, engelsk, samfundsfag, historie, geografi og kristendom

Den trykte avis produceres i ’Newsdesk’ – JP/Politikens Hus’ didaktiske avisværktøj til skoleelever

Vinderne kåres og præmieres i forskellige kategorier og aldersgrupper

Tilmeld klassen på newsdesk.dk Vis mere

Verden er bedre, end vi tror

Mediekonkurrencen sætter fokus på at give unge et mere nuanceret billede af verden, end de ofte møder i traditionelle medier. Dette for at plante et håb for fremtiden hos den yngre generation. Gennem forløbet vil eleverne derfor blive præsenteret for forskellige innovative projekter, der er startet af unge mennesker verden over for at inspirere eleverne til, hvordan de selv kan være med til at skubbe verden i en mere bæredygtig retning.

Det er er Mediekonkurrencens fornemmeste opgave at fortælle de unge deltagere, hvordan verden ser ud i dag og om de spændende løsninger på klodens udfordringer, som allerede er søsat. Konstruktiv journalistik giver eleverne redskaber til at formidle verden på en løsningsorienteret måde, der inspirerer dem selv og deres læsere til selv at gøre noget. Thomas Ravn-Pedersen, direktør for Verdens Bedste Nyheder

Hos Verdens Bedste Nyheder er man glade for at kunne sætte fokus på Verdensmålene og den konstruktive journalistik hos danske unge.

Når Mediekonkurrencen løber af stablen, vil elever og lærere blive hjulpet på vej med blandt andet online-værktøjer, elevsite, hotline og undervisningsmateriale. Det hele afsluttes med en event, hvor de bedste aviser og de bedste nyhedssite kåres.

