Årets Mediekonkurrence er nu i gang

”Vi har ordet – unge har også ret” handler om børns rettigheder. Alle børn i hele verden har samme rettigheder, der er beskrevet i FN’s Børnekonvention. Det er blandt andet retten til at ytre sig, retten til selv at vælge sin tro, retten til sundhed og retten til at blive hørt og medinddraget i væsentlige beslutninger.

Mediekonkurrence for skoler er i år et samarbejde mellem UNICEF Danmark, Ekstra Bladet, Politiken og Jyllands-Posten. Konkurrencen er støttet af Udenrigsministeriets Oplysningspulje, Politikens Hjælpefond, Knud Højgaards Fond, Aage og Johanne Louis Hansens Fond og UNICEF Danmark.

Kendskabet er lavt

Desværre er antallet af børn og unge, der kender deres rettigheder lavt i Danmark. En spørgeskemaundersøgelse udført for UNICEF Danmark fra 2019 viser, at blot 15 pct. af eleverne i 6.-10. klasse, kender deres rettigheder godt eller nogenlunde. I 2017 var tallet 21 pct. Samtidig viser undersøgelsen, at der er store regionale forskelle. I Hovedstadsregionen er kendskabet størst, og i Midtjylland er kendskabet lavest.

I årets Mediekonkurrence er målet at øge elevernes kendskab til deres rettigheder. Børn og unge, der ved, hvad de ret til, har lettere ved at stille krav eller sige fra, hvis deres eller andres rettigheder krænkes.

”Vi har ordet – unge har også ret” inviterer derfor eleverne med på en demokratisk dannelsesrejse, hvor de skal kommunikere, argumentere og debattere historier om forhold, der berører dem selv og andre børn – i Danmark og globalt. Resultatet bliver elevernes egen udgave af en Politiken, Jyllands-Posten eller Ekstra Bladet avis, sprængfyldt med artikler der fortæller om børns rettigheder.

Vindere og præmier

Konkurrencen løber frem til fredag den 13. november. Derefter vil en jury bestående af journalister fra Ekstra Bladet, Politiken og Jyllands-Posten samt repræsentanter fra UNICEF Danmark bedømme elevernes aviser og finde vinderne.

Der kåres vindere i seks kategorier, og der er 5.000 kroner på spil i hver kategori.

I 6.-7. klasse kåres:

Bedste Ekstra Bladet-avis

Bedste Politiken-avis

Bedste Jyllands-Posten-avis

I 8.-10. klasse kåres: