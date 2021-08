Se medaljerne: Med Axelsens guld er Danmark oppe på fem medaljer i singlerækkerne siden 1992

Bronze, 1992 i Barcelona. Da badminton første gang var på programmet, vandt Danmark medalje. Dengang var der ingen bronzekamp, så de to tabende semifinalister delte tredjepladsen, og en af dem var Thomas Stuer-Lauridsen. Han led et klart nederlag til den senere olympiske mester Alan Budikusuma fra Indonesien, men var alligevel skuffet over at ryge ud lige før finalen.

»Hvis jeg havde vundet første sæt, ville jeg have troet på det, men hans smashes lykkedes fantastisk«, sagde Thomas Stuer-Lauridsen.