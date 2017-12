Mails afslører: København var central scene for olympisk korruption inden valget af Rio Beslaglagte mails tyder på, at IOC-mødet i København i 2009 blev brugt til at købe stemmer, der skulle sikre Brasilien OL-værtskabet.

I oktober 2009 jublede regeringen og den danske idrætstop over, at København var scene for det stormøde, hvor Den Internationale Olympiske Komité (IOC) skulle udpege værten for OL 2016.

Valget faldt på brasilianske Rio de Janeiro. En sambafest brød ud, mens Danmark solede sig i global opmærksomhed.

Men nu viser det sig, at den danske scene efter alt at dømme blev brugt til endnu en korrupt handling i olympisk regi.

Aktuelle efterforskninger i Brasilien og Frankrig indikerer kraftigt, at brasilianerne købte sig til stemmer, da Rio de Janeiro vandt foran Madrid, Tokyo og Chicago.

Politiken har gennemgået godt 230 siders brasilianske anklageskrifter, hvori bl.a. et par beslaglagte e-mails tegner et billede af, at den danske hovedstad lagde korridorer til beskidte handler.

»Som jeg fortalte dig i København, har vi en anden sponsor til den sidste portion (penge, red.)«, skrev Leonardo Gryner, en af de mest centrale personer i det brasilianske OL-bud, 26. november 2009 klokken 00.41 i en mail til Papa Diack, der havde rykket for at få det aftalte beløb.

Korruptionsaftalen i København

Papa Diack er sammen med sin far, det daværende IOC-medlem Lamine Diack, hovedperson i korruptionssagerne. Ifølge anklagerne fra Brasilien og Frankrig overførte brasilianerne med deres daværende olympiske chef, Carlos Nuzman, i spidsen mindst to millioner dollars (godt 12,5 millioner kroner) til Papa Diack.

Til gengæld skulle senegaleseren sørge for, at hans far og flere andre afrikanske IOC-medlemmer støttede Rio de Janeiro.

I en e-mail til Carlos Nuzman omtalte Papa Diack sent i december 2009 »vores engagement i København«.

»Det ser ud til at handle om en korruptionsaftale«, siger den franske anklager Jean-Yves Lourgouilloux til Politiken.

Samtidig modtog den tidligere sprinter og det nu suspenderede IOC-medlem Frank Fredericks fra Namibia en mistænkelig overførsel på knap 300.000 dollars fra Papa Diack. Det skete på selve valgdagen, mens IOC var samlet i København.

Brug for debat om danske værtskaber

Når der har været OL-korruption på dansk grund, er det værd at debattere, »om vi overhovedet skal hælde så mange skattekroner« i idrætsbegivenheder, hvor vi ved, »der foregår så meget, som ikke tåler dagens lys«. Det siger Jens Sejer Andersen, international chef i Play the Game, der kæmper for gennemsigtighed i sport.

Kulturminister Mette Bock (LA) skriver i en mail til Politiken, at »Danmark selvfølgelig fortsat skal afholde store idrætsbegivenheder«, fordi »de giver fantastiske oplevelser for befolkningen«.

»Men jeg vil tage en samtale med Sport Event Denmark og Danmarks Idrætsforbund (DIF) om, hvorvidt vi kan gøre endnu mere for, at de internationale specialforbund, der afholder begivenheder i Danmark, ledes ansvarligt«, skriver hun.

Hovedkraften bag det olympiske topmøde i København var Kai Holm, tidligere DIF-formand gennem 24 år og dansk IOC-medlem fra 2002 til 2009.

Han så ingen tegn på brasiliansk fusk, men siger, at han ikke er overrasket over korruptionen:

»Jeg er efterhånden blevet så kynisk, at jeg ved, at der foregår fusk i en eller anden form hver gang, når der er afstemninger med stor økonomi på spil«, siger Holm.

I dag er Lamine Diack fængslet, og der er bl.a. rejst tiltale mod Nuzman og Gryner. Samtidig er der udstedt en arrestordre på Papa Diack, men han nyder beskyttelse i sit hjemland, Senegal, og benægter alle anklager.