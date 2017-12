Amerikansk storklub henter dansk teenager

Ishockey: Jannik Hansen og Mikkel Bødker får en ny dansk holdkammerat i NHL-klubben San Jose Sharks. Klubben i den nordamerikanske liga har nemlig skrevet kontrakt med 19-årige Joachim Blichfeld, der tilbage i 2016 blev valgt i 7. runde af den såkaldte draft. Den danske teenager har indtil nu spillet for Portland i Western Hockey League. Joachim Blichfeld er lige nu til junior-VM med det danske landshold.

Direkte sport i tv TV 2 Sport 18.00 Håndbold: Aarhus-København (k), semifinale i Santander Cup 20.00 Håndbold: Team Esbjerg-FCM (k), semifinale i Santander Cup 01.00 Basketball: W.ton-Houston, NBA TV3 Sport 11.30 og 17.30 Tennis: Mubadala (m) 13.30 og 20.00 Dart: VM fra London 01.05 Ishockey: New Jersey-Buffalo, NHL TV3 Max 20.45 Fodbold: Crotone-Napoli, Serie A Eurosport 10.15 Alpint: World Cup, slalom (k), 1. gennemløb 11.30 Alpint: World Cup, superkomb. (m) 13.00 Alpint: World Cup, slalom (k), 2. gennemløb 14.30 Alpint: World Cup, superkomb. (m) Vis mere

Basketball: Spillerne fra Boston Celtics kan i dag med et veltilfreds smil om munden nynne med på den gamle melodi om, at det ikke er ovre, 'før den fede dame har sunget'. NBA-holdet fra Massachusetts vandt nemlig 99-98 over Houston Rockets efter ikke at have haft en eneste føring i kampen - altså bortset fra, da Al Horford få sekunder før slutsignalet sænkede de to afgørende point til slutresultatet. Boston var på et tidspunkt af kampen endda bagud med 26 point.

Dart: Phil Taylor med tilnavnet 'The Power' er i gang med karrierens sidste VM, som han har vundet 16 gange tidligere. Og briten kan stadig håbe på en eventyrslutning på sin glorværdige karriere. Med en 4-0-sejr over Keegan Brown er 57-årige Phil Taylor nemlig klar til kvartfinalen, hvor han møder Gary Anderson i Londons Alexandra Palace.

Fodbold: 36-årige Paolo Cannavaro indstiller karrieren efter weekendens runde i Serie A, hvor hans klub Sassuolo møder AS Roma. Det bekendtgjorde forsvarsspilleren torsdag ifølge nyhedsbureauet AP. Paolo Cannevaro meddelte samtidig, at han vil støde til sin storebror Fabio Cannavaro, der som spiller var toneangivende, da Italien vandt VM i 2006. Fabio Cannavaro blev i november udnævnt til træner i kinesiske Guangzhou Evergrande, og her venter altså også en stilling som assistenttræner til lillebror Paolo.

Ishockey: Lars Eller leverede en fornem præstation, da han sammen med sit hold, Washington Capitals, natten til fredag vandt efter straffeslag over Boston Bruins i verdens bedste ishockeyliga, NHL. Eller scorede således en enkelt gang og lagde også op til et mål i nattens opgør. Han blev desuden kåret til en af kampens tre bedste spillere. Nattens Capitals-sejr var tiltrængt efter tre nederlag i træk.