Erfaren dopingadvokat: Froome vælger risikabel strategi i sit forsvar Juridisk ekspert, der førte en lignende sag for Diego Ulissi, mener, at Tour-kongen er i fare for at ryge ind i to års karantæne.

Siden den firedobbelte britiske Tour de France-vinder og regerende Vuelta a España-konge Chris Froome på lidet attråværdig vis indfangedes af offentlighedens søgelys som mulig dopingsynder i årets spanske rundtur, har den affære været genstand for intens opmærksomhed.

Hverken Froome selv, hans arbejdsgiver, Team Sky, eller Den Internationale Cykelunion, UCI, har bidraget med opklarende meldinger siden 13. december, da unionen tilkendegav, at den 32-årige brite havde afleveret en urinprøve ved dopingkontrollen efter 18. etape i Vueltaen 7. september, som viste for stort et indhold af salbutamol.

Grænsen for tilstedeværelsen af dette stof, som anvendes lovligt til bekæmpelse af astma, ligger på 1.000 nanogram per milliliter, men analysen af Froomes prøve afslørede den dobbelte mængde.

Froome er i gang med en række undersøgelser

Derefter har der været åbent for alle spekulationer om, hvad der ligger bag fundet, og hvilke konsekvenser, det får.

En afgørelse på det trækker givetvis ud , og mens Froome, samtidig med at han bedyrer sin uskyld, gennemgår diverse fysiologiske undersøgelser i håbet om, at der findes en naturlig forklaring, som kan afværge en straf, har en italiensk advokat med indgående kendskab til et tilsvarende forhold ytret sig i debatten.

Det drejer sig om schweizeren Rocco Taminelli, der har ført flere højtprofilerede sager og ligeledes har været tilknyttet UCI’s Cycling Anti Doping Foundation.

Eksempelvis var Taminelli advokat for italieneren Diego Ulissi, som i 2014 befandt sig i en situation, der var stort set identisk med Froomes.

Fysiologisk test nyttede ikke

Ud fra sine erfaringer omkring Ulissis tilfælde, som førte til, at italieneren idømtes ni måneders karantæne, føler Taminelli sig overbevist om, at Froome og co. har valgt en særdeles risikabel strategi i taklingen af problemerne.

»Froome og Sky påstår, at han kun har indtaget den tilladte dosis af sin astmamedicin. Nu skal de så bevise det, og her opstår vanskelighederne. Hvis det ikke lykkes, risikerer Froome nemlig at få to års karantæne«, siger Rocco Taminelli til det amerikanske medie velonet.com.

»Ligesom Froome nu gør det, gennemgik Ulissi en lang række test for at få fastslået, hvordan hans organisme reagerer på salbutamol«.

»Da det ikke gav noget resultat, som talte til Ulissis fordel, gik vi en anden vej. Ulissi indrømmede, at han havde gjort sig skyldig i forsømmelighed i omgangen med medicinen. Uden intentioner om at ville dope sig var han kommet til at indtage for stor en dosis«.

Italiener erkendte uforsigtighed

»Han kunne forklare, hvorfor han anvendte salbutamol af hensyn til helbredet, og den dømmende instans godtog hans redegørelse om, at han udelukkende havde handlet uforsigtigt«.

»Det bevirkede, at han slap med ni måneders udelukkelse i stedet for de to år, som UCI og Wada havcde krævet, men ingen af disse to myndigheder valgte at anke afgørelsen«.

»Som jeg forstår det, holder Froome fast ved, at han intet ulovligt har begået, og derfor er han efter min mening i fare for at få den strengeste straf på to år, ligesom han risikerer at miste sin Vuelta-sejr og VM-bronzemedaljen i enkeltstart«, vurderer den schweiziske advokat.

Ulissi overskred slbutamokl-grænsen i Giroen 2014

Ulissis konfrontation med salbutamol-problematikken opstod i 2014, da en test taget under Giro d’Italia viste et indhold på 1.920 nanogram salbutamol.