Norsk skakgeni sikrer sig endnu en VM-titel

Ishockey: Frans Nielsen og Detroit Red Wings kæmper for at få kontakt med midterfeltet i verdens bedste ishockeyliga, NHL. Og den danske veteran var altafgørende, da Detroit natten til lørdag dansk tid slog New York Rangers 3-2 og hentede vigtige point. New York førte to gange i løbet af den ordinære spilletid, men begge gange fik Detroit udlignet. Kampen endte 2-2, og da der ikke blev scoret i forlænget spilletid, skulle affæren afgøres på straffeslag. Her var Frans Nielsen den første spiller, der skulle afslutte, og danskeren satte pucken ind bag Henrik Lundqvist i New Yorks mål. De resterende fire skud blev brændt.

Fodbold: Napoli kan lune sig på førstepladsen i Serie A, når 2017 bliver til 2018. Det står klart, efter at Napoli ude vandt en smal 1-0-sejr over bundholdet Crotone. Dermed topper Napoli ligaen med 48 point for 19 kampe foran Juventus, der har 44 point. Marek Hamsík bankede bolden i mål efter 17 minutter og øgede sin rekord som mest scorende i Napolis historie med 117 scoringer.