VM-chefen: 1,3 milliarder tv-seere vil rette blikket mod Danmark

Største tvivl: Holder isen?

Alligevel skal Enver Hansen selvfølgelig passe sit arbejde ved at være opmærksom på alt det andet, der kan gå galt.

»Vi skal jo trods alt ombygge to arenaer til ishockey. Det er utrolig komplekst med kølesystemer, bander, spillerbokse, straffebokse, tv-kube i loftet i København, otte omklædningsrum og hvad ved jeg. Det er i hvert fald dyrt, men det kan lade sig gøre. Derfor er risikoprofilen mere: Holder den is nu i 17 dage?«, lyder det spørgende.

Han forklarer, at det aldrig er helt til at vide, hvordan mikroklimaet vil være, men med et afprøvet og anerkendt firma til at løse opgaven i arenaerne, hvor ventilationen og temperaturstyringen er i orden, skal det nok gå, mener Enver Hansen med en forsikring om, at der også er godt styr på sikkerhedssituationen.

»Vi er på alle punkter på omgangshøjde og flere steder længere fremme«, konstaterer VM-direktøren med et indre blik på budgettet og projektplanen for arrangementet, det var umuligt at forestille sig på dansk grund for bare 10 år siden.

»Danmark fik først en NHL-spiller i 2007. Det tegner et godt billede af, hvor stærkt udviklingen er gået, men jeg synes alligevel, den har været kontrolleret. Værtskabet for VM er en naturlig udvikling for en organisation, man kan sammenligne med en cykel: Hvis du ikke træder pedalerne rundt, vælter den. Der skal hele tiden være en fremdrift for at skabe motivation i forbundet, klubberne og ishockeymiljøet. Den dynamik kan VM give os«, siger Enver Hansen og betegner det også som vigtigt for ishockeyen globalt, at Danmark kan påtage sig værtskabet.

»Hvis vi og andre tilsvarende lande ikke kan, bliver det overladt til Sverige, Rusland og andre store nationer med risiko for, at sporten lukker sig om sig selv«, mener den 61-årige advokat, der siden august 2015 har stået i spidsen for VM-arrangementet.

Det store spring over hest

»Skal jeg kun bruge ét ord på at beskrive opgaven, er det: krævende. Vi skulle da lige synke en ekstra gang, da vi fik værtskabet og måtte spørge os selv, om vi nu også kunne løfte det. Men man skal være lidt i tvivl, om man nu har været lidt for ambitiøs, for så tager man sig ekstra sammen«, mener Enver Hansen.

»Det tager al min tid, al min energi, men jeg passer på, at det ikke bliver for meget, for jeg skal jo ikke brænde sammen, inden vi overhovedet kommer i gang. Jeg sammenligner det lidt med redskabsgymnastik i skolen. Tilløbet måtte ikke være for langt, hvis der også skulle være kræfter til at springe over hesten i den anden ende af gymnastiksalen. Mit tilløb har været over to år langt, så jeg tænker meget over mit energiforbrug for at holde kadencen«, siger han med erfaring fra mange års ledelsesopgaver som ballast.

De har lært ham, at rekruttering af den rigtige organisation og tillid til, at hver enkelt i den løser sin driftsopgave, er vigtige redskaber for succes.

»Hvis jeg havde valgt de forkerte nøglemedarbejdere, ville vi virkelig være på spanden. Men jeg kan ikke pege på en eneste medarbejder, der ikke er dygtig på sit felt og flittig. Vi kan se, at andre lande har haft 60 medarbejdere til at organisere et VM. Vi kommer op på at have 20, når først vi er i gang. Det er en dansk kvalitet at være effektiv«, mener Enver Hansen.