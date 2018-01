Hovedstadens gader er klar til elektrisk race med kommunal støtte København har nu officielt bedt formel E-ledelsen vurdere forslag til en bane. Dermed er sidste hindring for et grandprix i hovedstaden ryddet af vejen, og en plads på kalenderen i næste sæson er inden for rækkevidde.

FOR ABONNENTER

En mands stædige kamp for at kunne præsentere motorsport på højeste niveau i Danmark resulterer nu i, at København om godt et år formentlig kan byde velkommen til formel E-feltet i hovedstadens gader. Med overborgmester Frank Jensens (S) underskrift på den officielle ansøgning om at vurdere mulighederne for et grandprix er opbakningen til initiativet i hvert fald total, og nu venter blot den endelige godkendelse af en maksimalt 2,4 kilometer lang rundstrækning, hvor løbet kan gennemføres.

Midt i februar i det nye år ankommer formel E-ledelsen til København, hvor manden bag det danske initiativ, Jørn Grønkjær, vil præsentere delegationen for 2-3 ruteforslag, og teknikerne skal så vurdere de tekniske, vej- og løbsmæssige omstændigheder af de skitserede ruteforløb.

Grønkjær oplyser, at den ene rundstrækning vil læne sig lidt op ad den ruteføring, der ad åre måske skal huse et formel 1-grandprix. Det vil sige, at formel E-bilerne vil komme til at køre omkring Tivoli og H.C. Andersens Boulevard, mens et andet forslag er centreret om den nye bydel i Københavns Nordhavn.

Endelig kunne en rute i Ørestad være en mulighed. Banen til et formel E-løb må maksimalt være 2,4 kilometer, som den er i Paris, mens der i Hongkong, hvor der netop har været premiere på 2017-2018-sæsonen, dystes over 1,86 kilometer.