Hede medaljedrømme 2018: To danske cykelkvinder, en ung lægestuderende og en lidt ældre tandlæge knokler for guld og hæder Den ene kører på en lillebitte cykel, den anden på brede dæk. Den ældste har været verdensmester fem gange, den yngste jagter stadig sin første titel. 2018 bliver travl for begge.

De er begge jyder, de har begge valgt sundhedsvejen i livet, de kører cykelløb på højeste niveau, de var begge med til OL – og de har begge store mål i det nye år.

Men hvor den yngste, den 23-årige lægestuderende Simone Tetsche Christensen – målet er at blive ortopædkirurg – endnu har sin første VM-trikot i BMX-klassen til gode, har den ældste, den 33-årige mountainbikerytter Annika Langvad – nu færdig som tandlæge – formået at vinde VM hele imponerende fem gange. Fire på maratondistancen, en enkelt gang ’klassisk’, og det vil sige den olympiske distance.

Så glad var Annika Langvad, da hun i 2016 blev verdensmester i mountainbike og fik trukket en af sine i alt fem VM-trøjer over hovedet. Det gav en svag duft af olympisk succes, men på den afgørende dag i Rio ville benene og kroppen ikke som Annika. Foto: Snajdr Jaroslav

Selv om Annika Langvad har prøvet at boltre sig i sejrens sødmefyldte frugter, er hun – der er en etableret fuldtidsprofessionel for cykelfabriksholdet Specialized – ikke mæt. Hun kan stadig mærke den ’sult’, som også buldrer i kroppen på Simone Tetsche, der tilbage i 2015 vandt guld ved det første europæiske OL, European Games i Baku, men som endnu ikke har prøvet at vinde en officiel VM-titel.

Det forsøger hun atter på i det nye år. I 2015, Simones flotte gennembrudssæson, blev det også til EM-sølv og VM-bronze, i 2016 brækkede hun kravebenet ved et styrt lige inden VM og kunne ikke stille op – men alligevel formåede hun at samle de nødvendige kvalifikationspoint til OL samme år.

Simone Tetsche Christensen er en af verdens førende BMX-atleter. Men endnu mangler hun at stå øverst på EM- og VM-podiet. Sølv og bronze er det blevet til for kvinden fra Mammen. Foto: MARTIN LEHMANN (arkiv)

Håber på podiepladser

»I det nye år er de store mål VM og EM, men jeg har også meget fokus på World Cup-serien. Og forhåbentlig er der nogle podieplads-placeringer til mig hen over sæsonen«, lyder det optimistisk fra Simone Tetsche Christensen, som også tilbage i 2015-sæsonen blev kåret til ’Årets Fund i dansk idræt’ af Politiken i samarbejde med Team Danmark og Danmarks Idrætsforbund.

For Annika Langvad handler det om VM og World Cup-løbene i 2018.

»Og alt bliver på mountainbike, ingen andre discipliner«, siger hun – med hentydning til, at hun tidligere, også i den afsluttede sæson, har prøvet kræfter med landevejsløb og cykelcross.

Havde to fuldtidsjob

Langvad, der kommer fra Silkeborg-egnen, men har base i København sammen med kæresten, ser frem til 2018-sæsonen af én bestemt grund: Hun har ikke længere sit tandlægestudie at passe.

»Jeg gjorde mit studie færdig i 2017 sideløbende med arbejdet som cykelrytter. Det sidste år på studiet var superhårdt, og det svarede i praksis til at have to fuldtidsjob. Altså meget opslidende og ikke specielt sjovt med et så voldsomt program«, fortæller hun.

Den femfoldige verdensmester tog fat på tandlægestudiet, inden hun begyndte at cykle – og hun har aldrig haft planer om at droppe ud af studiet for at hellige sig cykelsporten. Undervejs tog hun dog orlov et par gange for at give cyklingen en skalle.

Foto: Jens Dresling Annika Langvad i aktion på den olympiske bane udenfor Rio de Janeiro. Det var ikke hendes yndlingsbane.

Annika Langvad i aktion på den olympiske bane udenfor Rio de Janeiro. Det var ikke hendes yndlingsbane. Foto: Jens Dresling

Venter med fast arbejde

»Men nu er jeg færdig, og dermed har jeg også en plan for, hvad jeg skal lave efter min professionelle cykelkarriere – og det anser jeg for et stort privilegium. Men jeg kan love dig, at jeg bestemt heller ikke er kommet sovende til det. Tandlægestudiet har været meget svært at kombinere med 200 rejsedage om året, og var jeg ikke allerede gået i gang med studiet, da cykelsporten kom ind ind over, havde jeg nok valgt et andet studie med større fleksibilitet«.