To af kvindernes tidligere trænere følges til Kina

Fodbold: Peter Bonde og Nils Nielsen har begge en fortid som trænere for det danske kvindelandshold, men nu får de yderligere en ting til fælles: De skal til Kina. Peter Bonde skal være træner for Kinas kvindelige U19-landshold og Nils Nielsen skal være hans assistent. »Jeg glæder mig både til udfordringen og til at arbejde sammen med Nils. Jeg har fået orlov fra Oure i et år, og jeg er meget glad for, at jeg kan vende tilbage dertil næste år«, skriver Peter Bonde på Facebook. Peter Bonde har, efter han i ti år var assistent for landstræner Morten Olsen, siden 2016 været tilknyttet Oure Fodboldakademi.

Håndbold: Efter halvanden måneds pause kom der atter gang i kvindernes liga med en sejr på 21-20 til Randers på udebane mod Ringkøbing, der aldrig prøvede at være foran, var bagud med 4 mål som mest, men var på 19-19 med tre minutter tilbage.

Fodbold: Efter tre måneders skadespause er Ousmane Dembélè med i FC Barcelonas trup til torsdagens pokalkvartfinale mod Celta Vigo. Barcelona købte for et halvt år Dembélè af Borussia Dortmund for 800 mio. kr.

Fodbold: Huddersfield har for resten af sæsonen lejet den hollandske forsvarsspiller Terence Kongolo. Den 23-årige Kongolo er født i Schweiz af forældre fra Congo, men har siden han var 8 år været tilknyttet Feyenoord og har optrådt på alle hollandske landshold fra U15- til A-holdet. Efter at været blevet hollandsk mester sammen med bl.a. Nicolai Jørgensen blev Kongolo i sommeren 2017 solgt til franske Monaco, hvor han kun har opnået 6 kampe på førsteholdet.

Fodbold: Brøndbys tidligere træner Rene Meulensteen er endnu en gang blevet fyret. Denne gang er det indiske Kerala med Dimitar Berbatov i spillertruppen, der efter én sejr i sæsonens første syv kampe har afskediget den 53-årige hollænder. Meulensteen har tidligere haft korte ansættelser i russiske FC Anzhi, engelske Fulham og israelske Maccabi Haifa.

Foto: Alastair Grant/AP Utilfredsheden med et straffespark til West Bromwich kan koste Arsenalmanager Arsene Wenger karantæne.

Fodbold: Arsene Wenger kan sandsynligvis se frem til endnu en karantæne fra Arsenals trænerbænk. Franskmanden udtrykte sig så udiplomatisk om dommer Mike Dean efter 1-1-kampen mod West Bromwich nytårsaften, at The FA, Det Engelske Fodboldforbund, har åbnet en sag mod Wenger. »Der er to lande i Europa, som har professionelle dommere - Italien og England. Og der er ikke en eneste engelsk dommer, som skal til VM«, var nogle af de sarkastiske kommentarer, Wenger skal forsvare overfor The FA, inden der falder dom. For et år siden var Wenger udelukket i fire kampe for en tilsvarende forseelse.

Tennis: Mens flere af rivalerne i verdenseliten kæmper med skader, har 36-årige Roger Federer indledt sæsonen med to sejre i forbindelse med Hopman Cup i Perth, hvor han udgør Schweiz' hold sammen med Belinda Bencic. Schweiz har i gruppekampene besejret Japan og Rusland, og Federer har slået Yuichi Sugita 6-4, 6-3 og Karen Kcachanov 6-3, 7-6. Schweiz skal i næste kamp møde USA.

Fodbold: OB har halvandet år før tid ophævet kontrakten med den 27-årige nigerianer Izunna Uzochukwu, der i denne sæson har fået flest strafpoint af alle spillere i Superligaen, hvor han har fået to røde og fem gule kort. »Jeg har haft flere samtaler med Izunna om hans ønske om at prøve sig af i en anden liga og i en anden fodboldkultur. Vi er nået frem til en fornuftig aftale om vilkårene for, at vi ville løse ham fra hans kontrakt«, siger OB's sportsdirektør Jesper Hansen til klubbens hjemmeside. Izunna Uzochukwu spillede fra 2009 til 2015 for FC Midtjylland og kom til OB efter et halvt år i Amkar Perm i Rusland.

Foto: Tertius Pickard/AP Garbine Muguruza fik kramper i den ene ben og kunne ikke spillere videre i 3. sæt mod Aleksandra Krunic.

Tennis: Caroline Wozniacki har fået en perfekt start på 2018. Danskeren spillede sig problemfrit videre til 2. runde af WTA-turneringen i Auckland i New Zealand, da amerikaneren Madison Brengle blev besejret 6-3, 6-0. Ydermere kan Wozniacki se frem til avancement på verdensranglisten, når den opdateres på mandag. Det sker, da spanske Garbine Muguruza måtte udgå skadet og tabte sin kamp i Brisbane. Muguruza må dermed afgive positionen lige bag Simona Halep til Caroline Wozniacki, der qua andenpladsen nu vil blive finaleseedet til Australian Open. Årets første grandslamturnering afvikles fra 15. januar og der er lodtrækning i næste uge.

Tennis: Caroline Wozniacki er ovenud lykkelig for sin sæsondebut, der varede under en time og resulterede i en knusende sejr over Madison Brengle fra USA. »Jeg synes selv, at jeg spillede ret godt. Specielt når man tager i betragtning, at det var min første kamp efter sidste sæson. Jeg forsøgte at få mine ben i gang og træffe de rigtige beslutninger, når muligheden for at spille aggressivt bød sig. Det handlede om at finde den rette balance mellem offensiv og defensiv«, siger Wozniacki til WTA's hjemmeside efter 6-3-, 6-0-triumfen.