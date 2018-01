Diego Costa skal bruge 5 minutter på at score i sit comeback

Fodbold: Efter 5 minutter på banen scorede Diego Costa til 3-0 i sit comeback for Atlético Madrid, der i den spanske pokalturnering vandt den første ottendedelsfinale over Lleida med 4-0. Diego Costa scorede 58 mål i 120 kampe for Atlético, inden han i 2014 blev solgt til Chelsea, men efter at have vundet det engelske mesterskab sidste sæson har Diego Costa måttet vente et halvt år på grund af Atléticos transferkarantæne på at få sit comeback.

Fodbold: Skal Atalanta i klubbens fjerde pokalfinale nogen sinde, kræver det en samlet sejr over Juventus, der i aften vandt 2-0 i lokalopgøret mod Torino i kvartfinalen. Juventus og Atalanta med Andreas Cornelius skal mødes over to kampe sidste i januar med returkampe en måned senere. Den anden semifinale står mellem Milan og Lazio

Håndbold: Med en sejr på 31-28 fik mesterholdet Nykøbing Falster bremset sejrsstimen for Odense, der havde vundet syv ligakampe i træk. Topholdet Købengavn vandt 30-26 ude over Silkeborg-Voel og med norske Veronica Kristiansen som topscorer med 9 mål vandt FC Midtjylland 34-25 over Viborg.

Ishockey: Aalborg satte sejrsrekord i den danske ligasæson, da det på hjemmebane mod Herlev blev 13-1.

Fodbold: David Silva har ikke deltaget i fire af Manchester Citys seneste seks kampe, og i dag har den spanske angriber forklaret årsagen til fraværet. »Jeg vil dele informationen om, at min søn Mateo er født ekstremt tidligt, og han kæmper dag for dag med hjælp fra lægerne«, skriver David Silva blandt andet på Twitter og Instagram.

Fodbold: I en alder af 35 år har målmanden Victor Valdés meddelt, at hans karriere er forbi. Valdés har vundet VM med Spanien i 2010 og tre Champions League-titler i sine 12 sæsoner i FC Barcelona, men efter at være skiftet til Manchester United og Middlesbrough har målmanden været uden klub siden august.

Foto: Shin Tanaka/AP For 7. gang i denne sæson og for 38. gang i alt vandt Mikaela Shiffrin i dag et World Cup-løb.

Alpint: Slalombakkens nye dronning bliver bare ved. I kvindernes World Cup vandt Mikaela Shiffrin for syvende gang i denne sæson, da den 22-årige amerikaner i Zagreb var knusende overlegen i slalomkonkurrencen. Efter at have vundet første gennemløb med et forspring på 1,41 sekund blev sejrsmarginalen 1,59 sekund efter et kontrolleret andet gennemløb. Schweizeren Wendy Holdener blev for tredje gang i denne sæson nummer to og med svenskeren Frida Hansdotter på tredjepladsen blev rækkefølgen på podier nøjagtig den samme som i Lienz for sejs dage siden. Shiffrin har i denne sæson vundet 3 slalomløb, 1 styrtløb, 1 storslalom og 2 parallelslalom, fører den samlede World Cup samt konkurrencerne i styrtløb og slalom og er nummer 2 i storslalom. Sidste sæson vandt hun den samlede World Cup for første gang og slalom-World Cuppen for fjerde gang.

Tennis: To opvisningsturneringer i næste uge i Melbourne, Kooyong Classic og Tie Break Tens, bliver afgørende for, om Novak Djokovic stiller op i årets første grandslam-turnering, Australian Open. 30-årige Djokovic har ikke spillet turneringer det seneste halve års tid på grund af en skade i højre albue, hvilket har sendt den tidligere verdensetter med seks finalesejre i Australian Open ned som nummer 12 på verdensranglisten.

Foto: Benjamin Nørskov Lars Friis har gået ledig siden oktober, da han og cheftræner Glen Riddersholm blev sat fra bestillingen i AGF.

Fodbold: Brentford fra den næstbedste engelske række får yderligere et dansk islæt. Klubben fra det vestlige London råder allerede over spillerne Andreas Bjelland, Henrik Dalsgaard, Lasse Vibe, Justin Shaibu og Emiliano Marcondos i A-truppen, teenagerne Mads Bech Sørensen, Nikolaj Kirk og Lukas Talbro på B-holdet samt den tidligere Brøndby-boss Thomas Frank som medlem af trænerstaben. I samme afdeling tilknyttes nu den FC Midtjylland- og AGF-assistent Lars Friis. Han får status som individuel udviklingstræner for en gruppe store talenter. Sportsdirektør Rasmus Ankersen siger til klubbens hjemmeside, at det er Brentfords ambition at blive den førende klub indenfor talentudviking i England.

»Brentford har ikke råd til at købe en færdigudviklet spiller. Vi skal derfor have spillere med potentiale til klubben og udvikle dem til den næste fase«, siger den danske sportsdirektør, der tillige er bestyrelsesformand i FC Midtjylland, som har samme ejer som Brentford (Matthew Benham). Klubben fik for tre dage siden officiel tilgang af superligatopscorer Emiliano Marcondes, der i aftes kunne se sit hold gå ned med 0-3 til topholdet Wolves. Marcondes får dermed tidligst debut i weekenden i FA Cuppen.

Skisport: Onsdagens etaper i Tour de Ski er aflyst som følge af massive vindstød på anlægget i Oberstdorf i Tyskland. Her måtte langrendsaktiviteterne indstilles under kvalifikationen da bl.a. træer var blæst omkuld og diverse reklametavler havde revet sig løs og kom svævende gennem luften til fare for skiløbere, officials og tilskuere. Tour de Ski fortsætter torsdag med massestarterne.

Ishockey: Odense Bulldogs har ophævet kontrakten med canadiske Anthony Camara. Årsagen er, at den 24-årige har brudt normerne for god opførsel i forbindelse med en træning.

Fodbold: FC Barcelona og Real Madrid fik over 20 procent af tv-pengene, genereret i den spanske række i sidste sæson. Det viser en opgørelse fra La Liga. Barcelona hentede 1,090 milliarder kroner, mens Real fik 1,050 milliarder i kassen foran Atlético Madrid og Athletic Bilbao med 740 og 530 millioner kroner. I alt blev der udbetalt 9,3 milliarder kroner i tv-penge til de 20 klubber. Siden klubberne i 2015 overgik til en kollektiv tv-aftale, er indtægterne steget med over 3 milliarder kroner. Sammen er man som bekendt stærkest.

Tennis: Med 3-6, 6-1, 6-2-sejr over kinesiske Yingying Duan ved Shenzhen Open kunne ranglistens nr. 1, rumænske Simona Halep, onsdag sikre sig sin position i hierarkiet frem til starten af Australian Open. Havde hun tabt, kunne Caroline Wozniacki have taget førstepladsen med en turneringssejr i Auckland.