Før EM i Kroatien: Allo, mademoiselle dommer, tog De nummeret på den norske lastbil?

Og selv om landstræneren inden testturneringen i Frankrig sagde her i Politiken, at kampene ikke skulle vindes for enhver pris – han ville i hvert fald ikke afsløre alt, hvad han og spillerne arbejdede med til EM – så var det ikke behageligt for Nikolaj Jacobsen at opleve, at nordmændene løb det danske hold omkuld i de første 5 minutter i anden halvleg.

Foto: Lars Poulsen Nikolaj Jakobsen prøvede på at 'snerre' sit hold frem til en sejr mod Norge. Men det lykkedes ikke, og nederlaget i Bercy-Hallen i Paris blev Jacobsens første som landstræner.

Nikolaj Jakobsen prøvede på at 'snerre' sit hold frem til en sejr mod Norge. Men det lykkedes ikke, og nederlaget i Bercy-Hallen i Paris blev Jacobsens første som landstræner. Foto: Lars Poulsen

»Kom nu, for helvede!«

Jacobsen tog time-out ved 19-14 til Norge, ændrede formationerne, skærpede koncentrationen – og nogle minutter senere, bl.a. i kraft af fine redninger af Niklas Landin, et par mål fra lillebror Magnus, kunne Morten Olsen udligne til 20-20.

Men glæden var kort. Nordmændene trak fra igen – til 25-21. Danskerne havde svært ved at holde trit med de hurtige nordmænd, og landstræneren tog endnu en time-out, gav råd og instruktioner og sluttede med et »kom nu, for helvede!«. Men det flyttede ikke noget.