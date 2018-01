Sportsblik: Smæk for skillingen og så fuld fart rundt i værtshuset på cykel

Hvis ikke De allerede har opdaget det, så lad mig komme med en sindsoprivende afsløring: Der kommer meget sport i fjernsynet i år, vanvittigt hysterisk meget. Mere end nogensinde, vil jeg tro. Så afgjort mere end nogensinde.

For nogen vil det være pragtfuldt, helt som at være i paradis. Som at svømme rygcrawl i fyldte chokolader. For andre vil det være – ja, det rene helvede, den flænsende, ætsende skærsild.

Og hvor de sidste, stakkels mennesker skal gøre af sig selv for at slippe for billederne og for de sindssyge, råbende og skrigende kommentatorer, ved jeg ikke. Men måske vil nogle måneder i det ydre Mongoliet eller det indre Himalaya – eller en fandens lang kanotur på Amazon-floden – være den bedst tænkelige løsning.

Foto: Dorrit Saietz Hvis De vil slippe for skrigende tv-kommentatorer i hele sommerhalvåret, så var det måske en idé at flytte ind hos denne familie i Amazonas. Her synes tv-sport ikke at være det store nummer.

Hvis De vil slippe for skrigende tv-kommentatorer i hele sommerhalvåret, så var det måske en idé at flytte ind hos denne familie i Amazonas. Her synes tv-sport ikke at være det store nummer. Foto: Dorrit Saietz

Jeg kan næsten se et iværksætterprojekt for mig, en slags nyskabelse i rejsebranchen, der lige for tiden ellers gør ihærdigt fælles fodslag i bestræbelserne på at lokke alle, ja alle danskere til Amalfikysten i Italien.

Næh, rejs med Ignorer-Sport-Bureauet, tag herlige 80 dage til Gemtvækistan, og bo på Hotel Intetvirker, hvor der ikke er tv på værelserne, ingen netadgang, ingen dækning af noget som helst og kun strøm mellem 14 og 16 – men til gengæld er der fri brevdueservice og happy hour i baren mellem 16 og 14.

Og hvis De ikke allerede vidste det, er vi i fuldt sving med de sportslige løjer, og det slutter først i december med håndboldkvindernes EM i Frankrig.

Foto: Nanna Navntoft Hvis sports- og tv-året forløber normalt, ville denne kvinde, C. Wozniacki, dukke op på skærmen et par gange hver uge. Som regel iført korte skørter og en ketsjer.

Hvis sports- og tv-året forløber normalt, ville denne kvinde, C. Wozniacki, dukke op på skærmen et par gange hver uge. Som regel iført korte skørter og en ketsjer. Foto: Nanna Navntoft

LAD MIG NÆVNE, at der alene i denne uge har været tennis med C. Wozniacki langt borte i Oceanien, håndbold i Frankrig med det danske EM-hold – de spiller igen i dag og i morgen – der har været boksning hos Mogens Palle i enklaven Frederiksberg i hovedstaden, og VM for ungdomshold i ishockey i Buffalo i USA. Og den mægtige parfumerede sportsgallaforestilling fra Herning.

Ikke alt har været i fjernsynet, noget har vi blot kunnet følge via nettet og nyhedsmeddelelser – og det gælder eksempelvis U20-VM i ishockey. Det har været et mægtigt drama, kan jeg forstå, og kun med opbydelsen af alle kræfter, godt kammeratskab og fightervilje krydret med held lykkedes det for danskerne at redde sig endnu en sæson i selskabet af verdens bedste mandskaber.

Foto: Erik Gleie Tænk - i år er det 65 år siden, at Frank Sinatra ved et smut i København. Ikke for at besøge Politikens Hus, men for at give koncert i KB-Hallen.

Tænk - i år er det 65 år siden, at Frank Sinatra ved et smut i København. Ikke for at besøge Politikens Hus, men for at give koncert i KB-Hallen. Foto: Erik Gleie

Det skete gennem to sejre over Hviderusland i nedrykningsduellen. To hæsblæsende nerverysterkampe. Man kan selvfølgelig sige, at det er trist kun at have kvalitet til at spille nedrykningskampe – men man kan også sige: Godt skuldret, drenge!

Jeg vælger det sidste, for det er det – godt skuldret, godt klaret. For vi kan råbe, hvad vi vil: Men Danmark er ikke nogen ishockey-nation, sådan per tradition. Tværtimod er vi landet ’uden’ skøjtehaller, nationen uden skøjtekultur. Og da vi stort set aldrig har frostvejr i mere end enkelt dag eller to, men til gengæld regn, regn og regn og lidt mere regn, har vi danskere heller ikke nogen naturlig adgang til is. Ud over dem med pind og vafler.

DERFOR ER DET BÅDE bemærkelses- og beundringsværdigt, at det er lykkedes – i konkurrence med alle andre og langt mindre besværlige idrætsgrene – at skabe en dansk ungdomselite i ishockey. Ja, i det hele taget at være med i ishockey på øverste plan og samtidig være så fremtrædende i sporten, at Danmark nu ’om lidt’ skal være vært for de voksnes A-VM.

Da jeg var knægt, kunne jeg de fleste af navnene på ’Trekronor’, det svenske landshold – det var dem, jeg fulgte på den sort-hvide skærm, når de tørnede sammen med Rusland, Tjekkoslovakiet og Canada. At vi også spillede ishockey i Danmark, var nærmest en hemmelighed, vi var røven af fjerde division, velsagtens kun fordi, der ikke var en femte.

Nu er det anderledes, nu taler vi VM-kvartfinale, og nu eksporterer vi vores elitespillere til Staterne, sådan lidt – med en lille smule overdrivelse – i retning af bølge 2 af den udvandring, der fandt sted i 1800-tallet, ’de drog vestpå’. Jo, dansk landsholdsishockey er ikke længere noget, vi hvisker om henne om hjørnet, men noget, vi kan diskutere over en starköl med Jönsson, Karlsson och Svensson.