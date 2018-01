Målkongen Hans Aabech er død

Fodbold: Den tidligere målkonge Hans Aabech er død i en alder af 69 år. Det bekræfter hans søn Kim Aabech, som selv har spillet mange år i Superligaen og nu tørner ud for Hvidovre, på Instagram. Hans Aabech blev to gange i karrieren topscorer i landets bedste række, som dengang hed 1. division. Derudover nåede han tre A-landskampe for Danmark. Han spillede i klubber som KB, Lyngby og Hvidovre og nåede også til belgisk og hollandsk fodbold.

Fodbold: Drømte nogle om et par store slag i FA Cuppens 4. runde, blev de slemt skuffede, da lodtrækningen mandag løb af stablen. Til gengæld kan et par lavere rangerede klubber se frem til at få store navne på besøg. Kampene i fjerde runde spilles 26.-29. januar, og hele lodtrækningen ser ud som følger:

Sheffield United - Preston

Norwich/Chelsea - Newcastle

Newport County - Tottenham

Hull City - Nottingham Forest

Bournemouth/Wigan - Shrewsbury/West Ham

Middlesbrough - Brighton/Crystal Palace

Southampton - Watford

Millwall - Rochdale

MK Dons - Coventry

Cardiff/Mansfield - Manchester City

Carlisle/Sheffield Wednesday - Stevenage/Reading

Yeovil - Manchester United

Notts County - Wolverhampton/Swansea

Huddersfield - Birmingham City

Peterborough - Fleetwood/Leicester

Liverpool - West Bromwich

Håndbold: Efter 20 minutters spil havde Team Esbjerg allerede åbnet et forspring på seks mål til bundproppen Ajax København, men skidt spil af hjemmeholdet betød, at de gæstende københavnere slap med smalt nederlag. Esbjerg tog sejren på 30-27 og tilføjede dermed Ajax det 12. nederlag i ligeså mange kampe i kvindernes bedste håndboldrække. Med sejren har Esbjerg nu 16 point for 12 kampe. Det er det samme som Viborg HK, Odense Håndbold og Nykøbing Falster. København Håndbold fører rækken med 20 point, mens FC Midtjylland på andenpladsen har 18 point foran de fire forfølgere. Ajax København ligger helt i bunden med nul point.

Fodbold: FC Barcelona må vente på at gøre brug af millardindkøbet Philippe Coutinho, der i dag blev præsenteret i klubben efter sit skifte fra Liverpool og søndagens lægetjek. »Philippe Coutinho har en skade i højre lår og forventes at være ude i omkring tre uger«, skriver FC Barcelona på klubbens hjemmeside. Den 25-årige brasilianer kunne dog jonglere med en bold, da han blev præsenteret for klubbens tilhængere på Camp Nou. »Jeg vil gerne takke præsidenten og alle, der har gjort dette muligt. Jeg er meget glad. Det er en drøm, som er gået i opfyldelse, og jeg håber, jeg kan klare jobbet på banen«, sagde Coutinho i den forbindelse.

Fodbold: Rom-klubben Lazio har investeret i defensiven, hvor man har skrevet kontrakt med forsvarsspilleren Martín Cáceres. Den 30-årige uruguayaner har fået en etårig kontrakt, skriver klubben på sin hjemmeside. Cáceres har tidligere optrådt for klubber som FC Barcelona, Juventus og Sevilla, men han kommer til fra Hellas Verona, som hentede ham tilbage i august.

Cykling: Tour de France-arrangør ASO har sat navne på de fire hold, der får wildcard til sommerens Tour. De tildeles de tre franske hold Cofidis, Direct Energie og Fortuneo-Samsic samt det belgiske hold Wanty-Groupe Gobert. Derudover deltager de 18 World Tour-hold, der er kvalificeret automatisk. Tour de France køres fra 7.-29. juli.

Tennis: Skotten Andy Murray må vente i lang tid, inden han igen er klar til at konkurrere på tennisbanen. Han havde håbet at kunne undgå en operation af sin skadede hofte, men den var ikke til at komme udenom. Den har han nu gennemgået, og han regner først med at være tilbage til sommer, skriver BBC. »Jeg er ikke færdig med at spille tennis på topplan. Jeg ønsker at konkurrere på det højeste niveau igen. Jeg er optimistisk omkring fremtiden. Kirurgen var meget tilfreds med operationen«, siger Murray. Han har ikke spillet en turnering siden Wimbledon sidste sommer, og grand slam-turneringen på græs kan meget vel også blive hans næste store turnering. »Min plan er at komme tilbage omkring græssæsonen. Muligvis også før, men jeg vil ikke forcere mit comeback. Jeg vil vide, at jeg er helt klar, når jeg kommer tilbage«, lyder det fra den tidligere verdensetter.

Ishockey: Den lidt dykkende formkurve for den finske storklub Jokerit i KHL blev understreget i holdets seneste kamp, der på hjemmebane blev tabt 1-2 til Matallurg Magnitogorsk. Danske Oliver Lauridsen var med til at assistere ved 1-1-udligningen i 2. periode, men i overtiden var det gæsterne, der var skarpest. Jokerit holder stadig tredjepladsen i den samlede stilling efter SKA Skt. Petersborg og CSKA Moskva, men er ved at blive indhentet, da der nu er fem klubber kun adskilt af syv point i puljen efter de to førende.

Håndbold: Flensburg-Handewitt har sikret sig endnu en dansker til spillertruppen, der i forvejen tæller syv spillere fra naboen mod nord. Aalborg Håndbold meddeler, at stregspilleren Simon Hald fra næste sæson skifter til Flensburg-Handewitt, hvor han gør landsmændene Rasmus Lauge, Lasse Svan, Kevin Møller, Thomas Mogensen, Henrik Toft Hansen, Anders Zachariassen og Rasmus Lind selskab.

Foto: Aaron Favila/AP I 2013 genvandt Victoria Azarenka trofæet i Australian Open med en finalesejr over kineseren Li Na.

Tennis: Damesinglerækken har stor sandsynlighed for at få en førstegangsvinder, når årets første grandslamturnering afvikles i Melbourne i næste uge. Serena Williams, der har vundet Australian Open syv gange, har meldt fra, og det samme har nu hviderusseren Victoria Azarenka, der vandt i 2012 og 2013. Li Na (vinder i 2014) og Kim Clijsters (2011) har indstillet deres karrierer, så det aktuelle felt tæller nu kun to tidligere vindere: tyskeren Angelique Kerber (2016) og russeren Maria Sharapova (2008). Azarenka, der ikke længere danner par med faderen til det barn, hun fødte i 2016, angiver »familiære omstændigheder« som årsag til sit afbud. Azarenka har ikke spillet siden Wimbledon i juli og er røget ned som nummer 210 på verdensranglisten, men hun havde fået et wildcard til Australian Open, som hun altså ikke udnytter.

Fodbold: Vejle har solgt den 20-årige kinesiske forsvarsspiller Wang Xin til Guangzhou Evergrande i hans hjemland. »Det er jo en lille solstrålehistorie. Vi tager en spiller herop, giver ham et elitetræningsmiljø, udvikler på ham og sælger ham til sit respektive hjemland og pengene fra salget går direkte i klubbens kasse«, siger Vejle Boldklubs tekniske chef, Jacob Krüger til klubbens hjemmeside. Wang Xin opnåede 2 førsteholdskampe for Vejle.

Fodbold: Lasse Vibe fra Brentford er efter sine fire mål i december blandt de seks spillere, der er nomineret til prisen som Månedens Spiller i den næstbedste engelske række, Championship.