Ryan Giggs bliver landstræner for Wales

Fodbold: En af de helt store farvede foregangsmænd i kampen mod racisme i engelsk fodbold er død. Den tidligere West Bromwich Albion og Coventry-bomber Cyrille Regis blev 59 år. Det var usædvanligt, at West Bromwich i slutningen af 1970’erne havde hele tre farvede spillere i startopstillingen. Regis og holdkammeraterne Laurie Cunningham (død i en trafikulykke i 1989) og Brendon Batson blev fra lægterne konstant mindet om deres hudfarve, og lod i stedet støvlerne tale ekstra højt. Som de også gjorde i en legendarisk 5-3-sejr på Old Trafford i december 1978 over Manchester United i en kamp, som fortsat regnes for en af de mest spektakulære i den bedste engelske række nogen sinde. Regis, der døde af pludseligt hjertestop, blev født i Fransk Guinea og kom til England som 5-årig. Han scorede 152 mål i den bedste engelske række og fik 5 landskampe.

Cyrille Regis on being sent a bullet by racists ahead of his England debut:



"I kept it as a reminder of the evil some people had inside them. For the rest of my playing days, it was a motivation that they weren't going to stop me."



Tennis: Verdensklasse. Hvis topseedede Rafael Nadal kan holde niveauet fra sin 1. runde-kamp ved Australian Open, bliver det svært for konkurrenterne. I hvert fald leverede spanieren en fornem præstation, da han fejede Victor Estrella Burgos ud af banen med cifrene 6-1, 6-1, 6-1 i et opgør, hvor der også var plads til lidt lækre showslag en gang imellem. Godt for turneringen er det, at der heller ikke var nogle svagheder i Nadals knæ at spore under hans første kamp. Nadals næste modstander er argentinske Leonardo Mayer.

NFL: Minnesota Vikings kom videre på bekostning af New Orleans Saints, da de havde heldet med sig ved et desperat kast i sidste sekund, så det endte 29-24 mod New Orleans Saints. Med kampens sidste kast fik Case Keenum og receiver Stefon Diggs vendt det hele på hovedet. Fra egen banehalvdel kastede Keenum til Diggs, der greb bolden ved 35-yardlinjen, inden en Saints-spiller missede sin tackling på Diggs, der vendte på stedet og løb ind i endzonen og sikrede sejren.

Minnesota skal i NFL's ene semifinale op mod Philadelphia Eagles på udebane. I den anden semifinale møder New England Patriots hjemme Jacksonville Jaguars. Begge kampe spilles søndag. Der er Super Bowl 4. februar.

Tennis: Venus Williams var en af de helt store tabere på første spilledag ved Australian Open, da hun røg ud til schweizeren Belinda Bencic. Også US Open-mesteren Sloane Stephens er færdig efter 6-2, 6-7 og 2-6 til verdens nummer 34, kinesiske Zhang Shuai.