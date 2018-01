Sverige skiller Kroatiens EM-værter ad og sender Island hjem

Håndbold: Sverige skilte fuldstændig de kroatiske EM-værter ad på sidste spilledag i den indledende pulje A i Split. 35-31 vandt de sprudlende svenskere, der går videre til mellemrunden med de maksimale fire point, mens Kroatien får to point med. Sveriges sejr betyder desuden, at Island må rejse hjem efter et nederlag på 29-26 til Serbien, og den indledende sejr over netop svenskerne kan altså ikke bruges til noget. Sverige førte på et tidspunkt med 9 mål, men Kroatien fik mod slutningen pyntet på resultatet. Gruppe A smeltes i mellemrunden sammen med gruppe B, hvor Frankrig (4), Norge (2) og Hviderusland (0) bliver modstanderne. Sidste hold fra gruppe A, der er med i mellemrunden er Serbien (0).

Fodbold: Tony Chapron blev 'verdensberømt', da fodbolddommeren i søndags sparkede en spiller ned under en ligakamp mellem Nantes og Paris SG, og nu erkender den suspenderede Chapron, at han »handlede uhensigtsmæssigt«. Efter et hændeligt sammenstød med Diego Carlos, sparkede Chapron ud efter Nantesspilleren, som han fik nedlagt, men efterfølgende tildelte en advarsel, der medførte rødt kort. Det har Chapron nu trukket tilbage i sin indberetning til det franske fodboldforbund. »På grund af sammenstødet mærkede jeg en stærk smerte fra en skade, som jeg for nylig har fået. Jeg reagerede uhensigtsmæssigt ved at bevæge mit ben i retning af spilleren«, erkender Tony Chapron, der har dømt over 400 kampe i den bedste franske liga, men er blevet suspenderet indtil hans sag bliver behandlet på torsdag.

The referee of Nantes vs PSG game

(Credits: @philousports )pic.twitter.com/i0iLOgggBI — Troll Football Media (@Troll__Footbal) 14. januar 2018

Bobslæde: 30 år efter Jamaicas ikoniske firerbob deltog ved de olympiske lege i Calgary og blev inspiration til Hollywood-filmen 'Cool Runnings', er den caribiske ø-stat tilbage i slæden ved et vinter-OL. Denne gang er det Jamaicas kvinder, der sidder i bob-slæden, og den styres af Jazmine Fenlator, der stillede op for USA i Sotji for fire år siden. Nu er hun med for faderens hjemland Jamaica.

Håndbold: Frankrigs verdensmestre går videre til mellemrunden ved EM i Kroatien med de maksimale fire point. Det blev en kendsgerning, da franskmændene besejrede Hviderusland sikkert 32-25.

Håndbold: Serbien slog Island 29-26 i gruppe A ved EM i Kroatien, og dermed må begge hold vente til Sverige og Kroatien har spillet for at få afgjort, hvem der avancerer til mellemrunden. Island var tæt på et exit, men en redning i sidste sekund af Gustavsson reddede holdet. Havde Serbien vundet kampen, var Island røget ud af turneringen. Islændingene førte ellers med tre mål i 2. halvleg, men smed det hele på gulvet og lukkede serberne ind i kampen.

Fodbold: Lyngbys venstreback Casper Højer Nielsen skifter til superligakonkurrencen AGF til sommer. Kontrakten med AGF løber fra sommeren 2018 frem til udgangen af 2021.

Fodbold: Ifølge Mino Raiola, der er agent for Manchester Uniteds Henrikh Mkhitaryan, skal armeneren skifte til Arsenal, hvis de mangedobbelte engelske mestre vil have Alexis Sánchez til at tage den modsatte tur. »Manchester United kommer ikke til at hente Sánchez, medmindre Mkhitaryan går med til at skifte til Arsenal«, siger Raiola til The Times ifølge Ritzau.

Cykling: Tour de France starter i 2019 med to etaper i Belgien i anledning af 50-året for Eddy Merckx' første sejr i løbet, og på den 192 km lange 1. etape skal rytterne over Muur van Geraardsbergen, der er en kendt stigning fra forårsklassikeren Flandern Rundt. 2. etape bliver en holdtidskørsel i Bruxelles.

Motorsport: Sergey Sirotkin bliver den tredje russer i Formel 1, efter han har fået det andet sæde hos Williams, der også råder over Lance Stroll. 22-årige Sirotkin har tidligere været testkører for Sauber og Renault. Samtidig udnævner Williams den polske veteran Robert Kubica til reserve- og udviklingskører.

Håndbold: Århus får i mændenes liga tilgang af stregspilleren Besard Hakaj, der under EM-pausen skifter fra HC Midtjylland.

Parasport: Efter 38 år på posten som formand for Parasport Danmark og tidligere Dansk Handicapidræts Forbund genopstiller Karl Vilhelm Nielsen ikke til formandsposten ved det næste valg.

Fodbold: Erik Svitachenko er efter to år i skotske Celtic tilbage i Superligaen. Den 26-årige forsvarsspiller har for resten af sæsonen indgået en lejeaftale med FC Midtjylland, der solgte ham et halvt år efter at være blevet dansk mester i 2015. Sviatchenko, der har spillet 5 landskampe, har været med til at vinde det skotske mesterskab to gange og pokaltitlen én gang, men har været skadet det seneste halve år og har i denne sæson kun spillet 2 officielle kampe, begge i kvalifikationen til Champions League i det tidlige efterår, inden han blev skadet.