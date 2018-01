Norsk stjerne er i tænkeboks efter hendes private billeder er spredt

Lærermangel er et problem, der har bredt sig til hele landet, viser en rapport fra Kommunernes Landsforening, KL.

Alle landets regioner melder tilbage om 'omfattende mangel' på lærere ifølge tal fra sidste halvdel af 2017 fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Problemet bekræftes af KL’s egen undersøgelse blandt 79 kommuner, som viser, at 41 procent af kommunerne oplever mangel på kvalificeret arbejdskraft på skoleområdet. Og 43 procent mener, at det er blevet sværere at rekruttere lærere inden for de sidste tre år.

»Det er et alvorligt problem, som tidligere har været geografisk betinget, men nu kan ses overalt i landet. Helt konkret betyder det, at eleverne får dårligere undervisning, når skolerne ikke kan ansætte kvalificeret arbejdskraft. For lærernes kvalifikationer er den vigtigste faktor for kvaliteten af undervisningen«, siger Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening.