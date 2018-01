Frankrig sænker Sverige og nærmer sig semifinalen

Håndbold: Frankrig er godt på vej mod semifinalen ved EM i Kroatien. De forsvarende verdensmestre er fortsat ubesejrede efter at Sverige i den første kamp i mellemrunden blev besejret 23-17. Kampen var meget lige et langt stykke hen ad vejen, men midt i 2. halvleg trak Frankrig fra. Det var især helt forrygende spil af den franske keeper Gerard, der knækkede svenskerne. Luka Karabatic spillede sin første kamp for Frankrig, men det blev en kort affære, for broderen til Nikola Karabatic fik det røde kort efter 23 minutters spil. Sverige har stadig muligheder for at komme i semifinale, men det vil kræve sejre i holdets to sidste kampe mod henholdsvis Hviderusland og Norge.

Tennis: Caroline Wozniacki skal for tredje gang i træk spille på den største bane i Melbourne, når hun i Australian Opens 4. runde møder Magdalena Rybarikova. Opgøret mod slovakken starter ca. kl. 03.00 dansk tid og er henlagt til Centre Court med navnet Rod Laver Arena. Vinder den danske stjerne over Rybarikova, skal hun i kvartfinalen møder vinderen af kampen mellem estiske Anett Kontaveit og spanske Carla Suarez Navarro.

Fodbold: Angriberen Lasse Vibe blev matchvinder for Brentford, som lørdag vandt 1-0 ude over Reading i The Championship, den næstbedste engelske række. Vibe scorede det enlige mål efter 74 minutter. Det var danskerens syvende ligamål i denne sæson.

Fodbold: Atletico Madrid mistede et skridt i topstriden i La Liga, da holdet hjemme spillede 1-1 med oprykkerne fra Girona. Dermed er hovedstadsklubben på 2. pladsen i rækken otte point efter FC Barcelona, der har spillet en kamp færre.

Håndbold: FC Midtjylland holder snor i København på 1. pladsen i kvindernes liga efter en overbevisende sejr på24-17 over Odense. FCM er med de to point på 2. pladsen i rækken - to point efter vicemestrene. Ambitiøse Odense derimod har ikke vist prangende form efter årsskiftet. Det var andet nederlag i tre kampe i 2018 for det stjernespækkede hold under ledelse af tidligere landstræner Jan Pytlick. Odense er dog stadig på 3. pladsen med 18 point. Det samme har Viborg.

Ishockey: Aalborg Pirates vandt den danske pokalfinale med en sejr på 5-2 over Rungsted Seier Capital. Nordjyderne var på forhånd favoritterne, men det nordsjællandske hold fulgte med til 3-2 og pressede efterfølgende på for en udligning. Det gav plads til Aalborg, der i de sidste minutter satte skabet på plads med yderligere to scoringer.

Bordtennis: Jonathan Groth tabte kvartfinalen ved de åbne ungarske mesterskaber til Dingshuo Liu. Den 20-årige kineser vandt 4-3 i sæt. I herredoublen tabte europamestrene Jonathan Groth og Patrick Franziska, Tyskland til Zhendong Fan/Ziyang Yu, Kina. 6-11 5-11 7-11 i semifinalen.

Fodbold: Chelsea havde ikke de store problemer med at besejre Brighton Hove i Premier League. Allerede efter seks minutters spil var stillingen 0-2 i London-klubbens favør, og det endte 0-4 efter 90 minutter. Eden Hazard scorede to af Chelseas mål. Andreas Christensen var med i Chelseas startopstilling, men den danske landsholdsspiller blev skiftet ud efter omtrent en times spil, da han havde slået hovedet i en duel. Chelsea-manager Antonio Conte fortalte efter kampen, at skaden ikke er alvorlig.

Alpint: For første gang siden 1979 vandt en tysker det traditionsrige styrtløb Hahnenkamm i Kitzbühel, da Thomas Dressen fra en startplacering som nr. 1 kom ned i hurtigste tid. Tyskeren var 0,2 sekunder hurtigere end Beat Feuz fra Schweiz efter de 3,3 kilometer og 0,41 bedre end værtsnationens Hannes Reichelt.

Alpint: Lindsey Vonn nåede op på 79 sejre i karrieren, da hun drønede først over målstregen ved styrtløbet i italienske Cortina D'ampezzo. Det var samtidig en advarsel til konkurrenterne om, at det amerikanske skifænomen er i topform inden vinter-OL i Pyeongchang, der åbner 9. februar. Nr. 2 blev Tina Weirather fra Liechtenstein, 1.37,40, men endnu en amerikaner, Jacqueline Wiles, tog 3. pladsen.

Badminton: Viktor Axelsen er klar til finalen i Malaysia Masters efter en sejr på 21-15, 21-11 over Daren Liew fra Malaysia. I søndagens finale skal Axelsen møde japaneren Kenta Nishimoto, der er nummer 29 i verden.

Atletik: Sprinteren Christian Coleman satte fredag aften ny verdensrekord på 60 meter-distancen indendørs. Ved et stævne i South Carolina løb han i tiden 6,37 sekunder og slog dermed Maurice Greenes rekord fra 1998, som lød på 6,39 sekunder. 21-årige Coleman havde før rekorden på 6,45 sekunder som sin bedste tid på distancen. Sidste sommer markerede han sig ved at vinde VM-sølv på 100 meter.