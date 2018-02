Ronald Koeman bliver Hollands cheftræner

Fodbold: Ronald Koeman bliver manden, der skal føre Hollands landshold tilbage til bedre tider. Det Hollandske Fodboldforbund (KNVB) har tirsdag ansat 54-årige Koeman på en aftale frem til VM i 2022. Håbet er, at Ronald Koeman kan føre Holland til succes ved slutrunden i Qatar efter flere år med miserable resultater for det hollandske landshold. Hollænderne er ikke med ved sommerens VM i Rusland, da man måtte nøjes med en tredjeplads i kvalifikationen bag Frankrig og Sverige.

Ligesom Danmark deltog Holland heller ikke ved EM i 2016 i Frankrig på grund af dårlige resultater i kvalifikationen. Koeman var senest ansat i engelske Everton. I oktober blev han fyret efter en sløj sæsonstart.

Fodbold: Der er fortsat tavshed i Lyngby omkring et eventuelt salg og dermed en mulig redning af klubben. Spillerne gik til træning tirsdag kl. 11 og ville ikke udtale sig. Det ville den såkaldte groundkeeper, der plejer plænen på Lyngby Stadion dog gerne. Han afkræftede ondsindede rygter fra andre dele af pressen om, at banen ikke vil kunne bruges på søndag, da Lyngby ikke har råd til at betale for at få tændt varmelegemerne. Selv om der er en smule frost i banen kan kampen Lyngby-Brøndby nemlig sagtens gennemføres, forsikrede han Politikens udsendte. Hvis altså klubben ikke er gået konkurs inden. Lyngby-spillerne sendte i sidste uge påkrav til ledelsen omkring udbetaling af den udeblevne januarløn. Den skal gå ind senest kl. 23.59 med mindre spillerne beslutter - eller har besluttet - at forlænge fristen.

Direkte sport i tv TV 2 Sport 18.30 Håndbold: Ringkøbing-TTH Hol. (k) 21.15 Cykling: 6-dagesløb, finale, Ballerup 04.30 Basketball: Golden State-Oklahoma TV3 Sport 16.00Fodbold: U19, Inter-Spartak Moskva 18.00/21.00Futsal: EM i Slovenien. 01.05 Ishockey: Pittsburgh-Las Vegas TV3 Max 18.30 Fodbold: Paderborn-Bayern M. 20.45 Fodbold: Leverkusen-Bremen Eurosport 2 10.30 Cykling: Tour of Dubai 21.00 Fodbold: Swansea-Notts County Vis mere

Badminton: Publikum til DM-stævnet, der indledes i Aarhus onsdag, kommer til at gå forgæves, hvis de vil se Viktor Axelsen i aktion. Verdensmester Axelsen har nemlig meldt afbud til DM, da han har pådraget sig en ankelskade. Viktor Axelsen har af Team Danmarks læger fået påbud om at holde sig i ro for at undgå et brud. »Jeg har modtaget rigtig mange lykønskninger og søde beskeder fra de danske fans hen over den seneste tid, og derfor ærgrer det mig ekstra meget, at jeg ikke kan give en oplevelse tilbage til dem«, siger Axelsen.

Foto: Chris O'meara/AP Årets Super Bowl blev en dobbelt nedtur for Patriots-profilen Rob Gronkowski.

Super Bowl: New England Patriots-stjernen Rob Gronkowski er vendt hjem til et indbrudsramt hus efter nederlaget til Philadelphia Eagles i Super Bowl. Indbrudstyvene har været på spil på Gronkowskis bopæl i byen Foxborough nær Boston, mens spilleren befandt i Minneapolis, hvor årets finale i NFL fandt sted natten til mandag. Politiet oplyser til avisen Boston Globe, at tyvene er brudt ind i flere pengeskabe, og at der muligvis er fjernet nogle våben. Gronkowski spillede en stor kamp for New England Patriots med to touchdowns.

Fodbold: Chelsea-manager Antonio Conte erkender, at han kan være fyringstruet i Premier League-klubben efter to nederlag på stribe til mindre klubber. Mandag blev det 1-4 ude mod Watford.

Foto: Tim Ireland/AP Antonio Conte (t.h.) har tabt seks ligakampe i denne sæson - en flere end i mesterskabssæsonen 16/17.

»I morgen er en ny dag. Enten er jeg Chelsea-træner, eller også er jeg ikke. Hvad er problemet? Jeg sover uden problemer i nat«, sagde Conte ifølge AFP efter kampen.

Håndbold: Ekslandsholdsspiller Mette Gravholt vender hjem til Danmark efter bare tre måneder i tyske Neckarsulmer. Det skyldes familiære årsager, oplyser hun til TV 2 Sport.

Fodbold: Leeds United har ansat Paul Heckingbottom som manager i stedet for Thomas Christiansen, der blev fyret søndag. 40-årige Heckingbottom kommer til Leeds fra ligarivalen Barnsley. Anført af danskspanieren Thomas Christiansen fik Leeds en god sæsonstart, men holdet er nu nede på tiendepladsen i The Championship efter syv kampe uden sejr.