Kort før vinter-OL: Doping, diarre, retssager og store problemer med flag

Vinter-OL i Pyeongchang står for døren. Om mindre end tre døgn er de XXIII lege i gang for lige knap 3.000 atleter fra 92 nationer. Men langt fra alt er fryd og gammen i det sydkoreanske.

Den Internationale Olympiske Komités (IOC) håndtering af den store russiske dopingsag blev tirsdag på IOC’s session i Pyeongchang voldsomt kritiseret indefra. Det var det canadiske IOC-medlem Dick Pound, der er tidligere præsident i Den Internationale Antidoping Organisation (Wada), der gik i kødet på IOC-ledelsen. Han beskylder IOC for at snakke for meget i stedet for at handle.

»En stor del af verden mener, at IOC har fejlet og ladet de rene atleter i stikken«, sagde Pound, hvilket fik flere af den siddende IOC-chef Thomas Bachs støtter på talerstolen i et forsvar for IOC’s handlinger.

Foto: Jae C. Hong/AP I kvindernes ishockeyturnering stiller Nord- og Sydkorea med et fælles hold.

Pound har siden de første rapporter om statsstøttet doping i Rusland kom frem for et par år siden været fortaler for suspendering og udelukkelse af Rusland, der har sendt Den Internationale Sportsdomstol (CAS) på overarbejde.

Seksdobbelt guldvinder vil med

32 russiske atleter, der er dopingudelukket på livstid fra OL, har nemlig appelleret efter at de ikke har bestået et obligatorisk baggrundstjek fra Den Internationale Olympiske Komité (IOC). Blandt de 32 håbefulde atleter er blandt andre den seksdobbelte OL-guldvinder fra shorttrack-banen Viktor An.

Om de får starttilladelse i Pyeongchang, hvor der konkurreres fra lørdag, er dog tvivlsomt. Det er nemlig IOC, der skal invitere de russiske atleter til at deltage.

Andetsteds i det olympiske er sammenblandingen af sport og politik mere tydelig.

De to Korea-stater går ind sammen til åbningen på fredag, men det sker formentlig med to flag – og ikke med et fælles koreansk flag. Det har japanerne forhindret, skriver Ritzau.

Det fælles flag, der forestiller en silhuet af den koreanske halvø samt nogle små prikker, har skabt problemer. Prikkerne forestiller øgruppen Dokdo i mellem Sydkorea og Japan. Japan hævder dog, at øerne tilhører dem og kalder derfor flaget for uacceptabelt.

Foto: Patrick Semansky/AP Nigerias bobslædehold er ankommet til OL.

Et flag var også i centrum, da et skib med det nordkoreanske orkester, der skal spille ved legene i Pyeongchang, var på vej ind i havnen i byen Donghae ca. 120 km fra OL-byen. I Donghae var den verserende opblødning mellem Nord- og Sydkorea ikke velset af alle borgere. Det fik gruppen af nordkoreanske musikere at føle tirsdag, skriver AP. Billeder af Nordkoreas leder Kim Jong Un og nordkoreanske flag blev således brændt af.

Som om det ikke var nok. Det er ikke bare koldt med temperaturer ned til 20 minusgrader i den sydkoreanske OL-by Pyeongchang. Der er også opkast og diarré hos op imod 300 personer i den olympiske by.

»Det gælder om at være forsigtig, holde sig fra forsamlinger og passe lidt på«, siger Norges landsholdschef i langrend, Vidar Løfshus, ifølge Ritzau.

Der er ingen danskere blandt de smittede, oplyser Danmarks Idrætsforbund.