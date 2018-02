Fansparkeren får ny chance i Premier League

Formel 1: Kevin Magnussen oplyser til B.T., at han flytter fra Danmark til Dubai, der fremover vil være base. »Jeg kan spare rigtig mange rejsedage ved at bo i Dubai - dage jeg kan bruge på fysisk træning, restitution og så videre. Altså på noget, der forhåbentlig kan gøre mig til en bedre Formel 1-kører«, siger Magnussen til avisen.

Fodbold: Pierre Kanstrup, som AGF hentede i Sønderjyske i sommeren 2017, er udpeget som ny anfører i den store Aarhus-klub. Han tage rover efter angriberen Morten ’Duncan’ Rasmussen, som er skiftet til en klub i Polen.

Doping: Situationen omkring de mange OL-udelukkede russiske atleter ligner mere og mere tumultarisk og farceagtigt forløb. Nu skal sportsdomstolen Cas vurdere yderligere 15 appelsager, inden legene åbnes fredag. I alt vil 47 russiske atleter prøve at tvinge sig adgang til legene i Sydkorea. De 13 atleter og to trænerne formåede ikke at bestå et obligatorisk baggrundstjek fra IOC.

Fodbold: Kampen mod racisme og homofobi går den forkerte vej i England. Her rapporterer organisationen Kick it Out, at antallet af diskriminationssager i engelsk fodbold på et år er steget med massive 38 procent. Alene i Premier League har der været 64 tilfælde siden august. »Tallene bør være et wake-up call til alle i fodbold«, siger Kick it Out-formanden Herman George Ouseley ifølge BBC.

Spil: Er du god til at ramme plet, når det gælder udfald af kampene i Superligaen i fodbold? Så er der nu mulighed for at komme i clinch med Politikens sportsredaktør Søren-Mikael Hansen. Før hver runde kan du bringe dig selv i spil til en dyst i ciffertips mod redaktøren. Send en mail med navn og adresse til tips@pol.dk senest 36 timer inden kickoff på rundens første kamp - i denne uge torsdag 8. februar kl. 07.00 - for at være med. Ugens spil bliver offentliggjort på politiken.dk en time før rundens første kamp.

Amerikansk fodbold: Indianapolis Colts var sikre og havde allerede meldt ud på Twitter, at en aftale med træneren Josh McDaniels, der i en årrække har været offensive coordinator (angrebstræner, red.) hos New England Patriots, var på plads. Men Josh McDaniels sprang fra den mundtlige aftale få timer efter. »Selv om vi er overraskede og skuffede, vil vi genoptage vores søgen efter en ny hovedtræner omgående og finde en profil, som passer ind i klubben«, meddeler Indianapolis Colts.