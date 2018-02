Dansk NHL-spiller får ny kontrakt til 100 mio. kr.

Direkte sport i tv Lørdag DR1 10.55 OL: Langrend, skiatlon 15 km (k) 12.05 OL: Skiskydning, sprint (k) 13.45 OL: Skihop (m) DR3 10.55 OL: Short Track, 1500 m (m) TV 2 16.05 Håndbold: GOG – Mors-Thy (m), TV 2 Sport 12.00 Badminton: DM, finaler 00.00 Basketball: Brooklyn-New Orleans, TV3 Sport 13.30 Fodbold: Sheffield United-Leeds 16.00 Fodbold: Silkeborg-AaB 18.30 Håndbold: Barcelona-Vardar (m) 20.35 Futsal: EM, finale 01.05 Ishockey: Montreal-Nashville TV3 Max 14.00 Håndbold: BSV-Tatran Presov (m) 16.00 Fodbold: Bristol City-Sunderland 16.15 Fodbold: Malaga-Atletico Madrid 18.30 Fodbold: Manchester City-Leicester 20.45 Fodbold: Napoli-Lazio 6'eren 12.00 Fodbold: Tottenham-Arsenal 16.00 Fodbold: Everton-Crystal Palace Kanal 5 06.00 OL: Snowboard, Slopestyle (m) 08.15 OL: Langrend, 15 km skiatlon (k) 09.20 OL: Ishockey, Japan-Sverige (k) 13.10 OL: Ishockey, Schweiz-Korea (k) 02.00 OL: Snowboard, Slopestyle (m) 03.45 OL: Kunstskøjteløb, kort progr. (k) Canal9 15.00 Fodbold: SPAL 2013-Milan 17.00 Fodbold: FC København-Randers Eurosport 05.00 OL: Snowboard, slopestyle (m) 08.05 OL: Langrend, skiatlon (k) 01.40 OL: Snowboard, slopestyle (m) 03.00 OL: Alpint, styrtløb (m) 04.30 OL: Kunstskøjteløb (k) Eurosport 2 08.30 OL: Ishockey (k) 13.00 OL: Ishockey (k) 20.45 Fodbold: Real Madrid-Real Sociedad Vis mere

Ishockey: Der er mange penge i at spille i NHL. Lars Eller har netop forlænget sin kontrakt med Washington Capitals, hvilket indbringer den 28-årige dansker over 100 millioner kroner fordelt på de kommende fem år. Ifølge nhl.com koster det Washington Capitals 17,5 millioner dollar (ca. 106 mio. kr.) at have Lars Eller på kontrakt i de fem år. Hidtil har Lars Eller bidraget med 53 point i de 133 kampe, han har spillet siden ankomsten i i 2015.

Fodbold: Nordmanden Alexander Sørloth fik efter skiftet fra FC Midtjylland sin debut for Crystal Palace, men det blev til et nederlag på udebane til Everton, der vandt 3-1 på mål i anden halvleg af Gylfi Sigurdsson, Oumar Niasse og Tom Davies. Javier Hernandez og Marko Arnautovic scorede, da West Ham tog et stort skridt væk fra den tætt bundregion med en 2-0-sejr over Watford. Swansea vandt 1-0 over Burnley på et sent mål af sydkoreaneren Sung-Yueng Ki, mens Stoke bliver under nedrykningsstregen efter 1-1 mod Burnley.

Fodbold: Emil Berggreen scorede to mål i Bundesligaen, men alligevel tabte Mainz udekampen mod Hoffenheim med 4-2. Berggreen headede Mainz på 1-1 og skovlede bolden over stregen til en 3-2-reducering. Michy Batshuayi scorede efter sin udlejning fra Chelsea atter for Borussia Dortmund, der vandt 2-0 over Hamburger SV, mens Frederik Sørensen fik fuld spilletid for bundholdet FC Köln, der med 4-2 mod Frankfurt led endnu et nederlag.

Fodbold: Tottenham brændte chancer på stribe i anden halvleg, og det var tæt på at blive straffet med en udligning, men det blev en 1-0-sejr i det klassiske derby i det nordlige London mod Arsenal. Ligatopscoreren Harry Kane føjede endnu et mål til sæsontotalen, da han efter 49 minutter hoppede højere end sine modspillere i Arsenalforsvaret og pandede et indlæg fra Ben Davies i mål. Kampens statistik siger 18-4 i afslutninger til Tottenham, en af dem var et frispark fra Christian Eriksen, som Peter Cech lige akkurat fik vippet over mål, men i de sidste minutter havde Alexandre Lacazette to kæmpechancer for at sikre Arsenal det ene point.

Håndbold: Viborgs kvinder er klar til EHC Cuppens kvartfinaler efter en sejr på 29-26 over norske Byåsen. »Det er altid rart, at vi når en milepæl. Det var en af vores målsætninger for sæsonen, at vi gerne ville i gruppespillet og også spille os videre derfra«, siger cheftræner Allan Heine til klubbens hjemmeside.

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Finalestævnet i Ceres Arena i Aarhus gav også i år DM-guld til Anders Antonsen.

Badminton: For andet år i træk vandt Anders Antonsen det danske mesterskab i herresingle, da han i finalen besejrede Hans-Kristian Vittinghus 21-10, 21-17. Mette Poulsen vandt guldet i damelsingle efter en noget tættere kamp mod Mia Blichfeldt, som endte 23-21, 19-21, 21-11. En hofteskade hos Mathias Boe betød, at han og Carsten Mogensen ikke stillede op i finalen i herredouble, som Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen derfor vandt uden kamp. Maiken Fruergaard og Sara Thygesen vandt DM-guldet i damedouble.

Golf: Efter at have spillet 13 huller var Thorbjørn Olesen alene i spidsen for World Super 6 i Perth, men European Tour-turneringen spilles efter et alternativt format, så det var helt uden betydning, at Olesen efter de første 54 huller indtog en delt 2.-plads. Det handlede nemlig om at være blandt de otte bedste, der med helt samme vilkår kvalificerede sig til anden runde af slutspillet, der afvikles som hulspilsmatcher over 6 huller.