Sportsdøgnet: FCM sælger norsk profil til ungarsk storklub

Velkommen til mandagens udgave af sportsdøgnet. Her er de vigtigste historier netop nu fra sportens verden udvalgt af Politikens sportsredaktion.

FAKTA DIREKTE SPORT I TV DR1 11.00 OL: Skiskydning, jagtstart (k) 12.00 OL: Kælk, heat 1 (k) 12.50 OL: Skiskydning, jagtstart (m) 13.50 OL: Skihop (k) TV 2 Sport 10.00 Tennis: Qatar Total Open (k) 20.30 Århus-HC Midtjylland (m) 03.00 Basketball: NBA, Utah-San Antonio TV3 Sport 12.30 Tennis: ABN Amro (m) 19.00 Fodbold: Superliga, Hobro-AGF 01.05 Ishockey: NHL, Toronto-Tampa Bay TV3 Max 21.00 Fodbold: La Coruña-Real Betis 6'eren 21.00 Fodbold: Chelsea-West Bromwich Kanal 5 11.30 OL: Freestyle, pukkelpist, kval (m) 02.00 OL: Snowboard, halfpipe, finale (k) 03.40 OL: Alpint, kombi-styrtløb (m) Eurosport 05.45 OL: Alpint, storslalom (k) 14.10 OL: Freestyle, pukkelpist (m) 01.40 OL: Snowboard, halfpipe (k) 03.00 OL: Snowboard, halfpipe (k) 03.30 OL: Alpint, kombi-styrtløb (m) Eurosport 2 08.30 OL: Ishockey (k), Schweiz-Japan 13.00 OL: Ishockey (k), Sverige-Korea Vis mere

Håndbold: Den norske landsholdsprofil Veronica Kristiansen skifter til sommer fra FC Midtjylland til den ungarske storklub Györ. »Veronica er en af verdens bedste håndboldspillere, så vi har hele tiden vidst, at vi havde hende på lånt tid. Vi har haft en god dialog med Györ og er blevet enige om en god handel, der er den største transfer i FCM's historie«, siger direktør Jakob Mølgaard Christensen i en pressemeddelelse. Den 27-årige nordmand er i øjeblikket delt topscorer i den bedste danske liga. Samtidig er venstrebacken nummer tre på topscorerlisten i Champions League. Derfor er det på alle måder en bærende del af holdet, som FCM mister.

Tennis: Det lignede på forhånd en oplagt sejr til Maria Sharapova, men 1. runde i Doha blev endestationen for den berømte russer, da rumænske Monica Niculescu sloges forbilledligt gennem tre tætte sæt og vandt 4-6, 6-4, 6-3 efter to timer og 39 minutters spil. 52 uprovokerede fejl fra Sharapova var alt for meget til at skaffe en sejr. Dermed undgår topseedede Caroline Wozniacki at møde den erfarne russer i en eventuel 3. runde-kamp.

Ishockey: Morten Green indstiller en lang karriere, når denne sæson er spillet til ende. Det skriver hans klub, Rungsted, på sin hjemmeside. 36-årige Green har truffet beslutningen midtvejs i en sæson, hvor han har døjet med skader. Af denne grund har han misset 18 kampe i Metal Ligaen og er kommet til erkendelsen af, at kroppen er slidt efter at have spillet næsten 1.500 kampe på seniorniveau.

Tennis: Roger Federer drømmer om at blive historiens ældste verdensetter. Det kan blive en realitet i denne uge, hvis 36-årige Federer når frem til mindst semifinalerne i en ATP-turnering i Rotterdam. Lodtrækningen har samtidig artet sig således, at Federer risikerer at møde landsmanden Stanislas Wawrinka i kvartfinalen. »Det vil være som at spille en grand slam-finale, en kæmpe kamp«, siger Roger Federer. »Jeg vil gerne tilbage på førstepladsen, og jeg håber, at det sker i denne uge. Man ønsker altid at gøre det på den hårde måde, og det er ikke nemt at komme derop«, siger schweizeren.

Fodbold: Det europæiske fodboldforbund, Uefa, har besluttet, at den belgiske fodboldklub, Anderlecht, skal betale 30 euro (225 kroner) tilbage til hver af de Bayern München-fans, som havde købt billet til Champions League-opgøret i efteråret mellem de to klubber. Her havde Anderlecht nemlig skruet gevaldigt op for priserne og tog 100 euro (750 kroner.) i pris pr. næse for at se kampen. Bayern Münchens fangruppe protesterede kraftigt over priserne under opgøret, hvor fansene blandt andet kastede falske 100 euro-sedler på banen. En handling, som kostede Bayern München en bøde på 150.000 kroner fra Uefa.

Anderlecht er blevet givet 15 dage til at kontakte Bayern München og få afhandlet tilbagebetalingerne.

Motorsport: Den tidligere racerkører Michael Schumachers søn, Mick Schumacher, fortsætter i formel 3. Ligesom i sin debutsæson skal den 18-årige Mick Schumacher køre for det italienske Prema Powerteam. I 2017 endte han på 12.-pladsen i den samlede stilling i formel 3. Målsætningen er en dag at køre formel 1, hvor faren Michael Schumacher med syv VM-titler og 91 grandprix-sejre er historiens mest vindende racerkører. I 2013 kom Michael Schumacher galt af sted under en skitur, og det er i dag uvist, hvordan den 49-årige tysker har det.

Tennis: Caroline Wozniacki tager senere på ugen hul på WTA-turneringen i Doha, hvor hun i sidste sæson nåede hele vejen til finalen. Rumænske Simona Halep stiller også til start i Doha og kan generobre verdensranglistens førsteplads, hvis hun kommer længere i turneringen end Wozniacki, da under 150 point adskiller de to spillere på verdensranglisten. Holder seedninger i Qatar-turneringen, mødes Wozniacki og Halep i finalen i weekenden.

Foto: Vincent Thian/AP Caroline Wozniacki kan se frem til endnu en finale mod Simona Halep, hvis seedningerne holder i Qatar. (AP Photo/Vincent Thian)

Fodbold: Chelsea har i denne sæson langt fra levet op til niveauet i den forrige, hvor det blev til et engelsk mesterskab. Senest lukkede Chelsea fire mål ind mod Watford. Derfor håber Chelsea-manager Antonio Conte at have Andreas Christensen tilbage i sit forsvar, når London-klubben i aften på hjemmebane møder West Bromwich.

»Der er slet ikke nogen tvivl om, at Andreas Christensen er en vigtig spiller for os. I de to kampe, han har manglet har vi indkasseret syv mål, og da han spillede lukkede vi ikke mange mål ind«, sagde Conte på pressemødet op til kampen og tilføjede.

»Han trænede ikke med i dag, men jeg håber virkelig, jeg kan regne med ham til kampen mod West Bromwich, fordi han virkelig er en vigtig spiller for os«.

Foto: Tim Ireland/AP Det har ikke været helt nemt at være Antonio Conte i denne Premier League-sæson. (AP Photo/Tim Ireland)

Boksning: Mikkel Kessler stoppede søndag karrieren for anden gang på grund af et længere sygdomsforløb og manglende motivation for at gennemføre sit comeback. Den manglende motivation skyldes ene og alene, hvad Kessler selv mente, han kunne opnå rent sportsligt. Promotor Kalle Sauerland fortæller nemlig i BT, at Kessler »afslog mange millioner« ved at takke nej til at deltage i turneringen World Boxing Super Series.

Tennis: Med to overraskende gevinster på ATP Touren i den forgangne weekend kom også to flotte ryk frem på mandagens verdensrangliste. Bosniske Mirza Basic, der kom med via kvalifikationen, kunne efter triumfen i Sofia Open rykke 52 pladser frem til en placering som nr. 77, mens spanske Roberto Carballes Baena, også via kvalifikation, oven på sin triumf i Ecuador Open er rykket 31 pladser frem og nu er nr. 76.

NFL: For en uge siden vandt Philadelphia Eagles for første gang i klubbens historie Super Bowl. Traditionelt betyder den sejr et besøg i Det Hvide Hus i løbet af de kommende måneder for at fejre præstationen med den siddende præsident. Men som tilfældet også var sidste år blandt flere New England Patriots-spillere, har Eagles-profiler allerede nu meldt ud, at de ikke ønsker at deltage i fejringen på grund af deres syn på præsident Donald Trump.