OL-døgnet: 21-årig nordmand sætter endnu en olympisk aldersrekord

Langrend: En 21-årig suveræn nordmand satte endnu en aldersrekord i Pyeongchang. I mændenes den ellers tætte sprintdisciplin blev Johannes Høsflot Klæbo en overlegen vinder som den yngste nogen sinde i langrend. Klæbo tog rekorden fra Gunde Svan, der var 22 år, da svenskeren i 1984 blev OL-guldvinder i Sarajevo. Klæbo havde tid til at strække armene jublende i vejret, halvandet sekund før Federico Pellegrino kastede sin ski frem og tog sølvet med 2 hundrededele sekunds marginal til russeren Alexander Bolshunov. Guldet var det første ved OL for Klæbo, der sidste år vandt VM-bronze. Også kvindernes sprint fik en førstegangsvinder, da den 24-årige svensker Stina Nilsson efter fire VM-sølvmedaljer blev en ganske sikker olympisk mester med sejre i kvalifikation, kvartfinale, semifinale og i finalen med 3 sekunders forspring til den forsvarende norske mester, Maikan Caspersen Falla.

Foto: Petr David Josek/AP Kjeld Nuis slog Takura Oda (i baggrunden) i sit heat og alle de 35 øvrige konkurrenter i 1.500 meter.

Hurtigløb på skøjter: Holland er på andenpladsen i medaljestatistikken efter endnu en dobbeltsejr, der var lidt mere usædvanlig. Det var nemlig første gang siden 1968, at Holland blev guld- og sølvvinder i mændenes 1.500 meter-løb. Verdensmesteren Kjeld Nuis og Patrick Roest var hurtigst, og så sikrede Min-Seok Kim værtsnationen den anden medalje ved legene i en disciplin, hvor mindre end et sekund skilte de tre hurtigste. Holland har i hurtigløb vundet alle fire discipliner og otte af tolv medaljer i Pyeongchang. Desuden har hollandske skøjteløbere vundet to medaljer i shorttrack, senest en sølvmedalje i kvindernes 500 meter i dag, som italieneren Arianna Fontana vandt efter at have vundet sølv for fire år siden.

Curling: Den første olympiske konkurrence i mixed blev ganske suverænt vundet af en canadisk duo, der da også bestod af to tidligere OL-guldvindere. I finalen vandt Kaitlyn Lawes og John Morris 10-3 over Schweiz, der opgav efter 6 af de 8 ender. Lawes havde været med to Canadas OL-guldhold i 2014 og 39-årige Morris var skipper på det mandlige OL-hold i 2010. Lawes/Morris tabte den første kamp i Pyeongchang til Norge, men vandt derpå otte kampe i træk og kun 6-4-sejren over USA nåede til ottende ende.

Snowboard: Chloe Kim blev den yngste kvindelige guldvinder i en disciplin på sne, da hun vandt halfpipe. Amerikaneren er 17 år og 296 dage og undergår schweizeren Michaela Figini, der var 19 dage ældre, da hun vandt styrtløb i 1984. Chloe Kim var knusende overlegen på sin vej mod guldet og vandt med en margin på næsten 10 point til den kinesiske sølvvinder Liu Jiayu. På tredjepladsen kom endnu en amerikaner i skikkelse af Arielle Gold. Forleden vandt en anden 17-årig amerikaner, Redmond Gerard, slopestyle.

Doping: Vinterlegene i Pyeongchang er blevet ramt af den første dopingsag. Den japanske speedskater Kei Saito er blevet testet positiv for stoffet acetalozamide ved en prøve taget udenfor konkurrence. Den 21-årige japaner har frivilligt accepteret sin midlertidige udelukkelse fra al konkurrence og har forladt den olympiske by. Saito har ikke været i aktion ved OL, og han er den første japanske atlet nogensinde, der er blevet taget for en dopingforseelse ved vinterlegene.