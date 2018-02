Basketballsucces i Europa kræver sine ofre Bakken Bears er med en ottendedelsfinaleplads i Europe Cup nået længere end noget dansk hold. Succesen har dog haft konsekvenser herhjemme.

Kun i få danske hjem er danske basketballrekorder en del af samtalen under aftensmaden. Men med de resultater, Bakken Bears har opnået indtil videre denne sæson i Europa, bør netkurven måske fylde mere ved gryden med (plante)kødsovs.

Som det første danske hold nogensinde er det lykkedes bjørnene fra Skovbakken at kvalificere sig til ottendedelsfinalerne i turneringen Europe Cup, hvor lettiske BK Ventspils venter. Men præstationen har både krævet økonomiske ofre og kostet et par kampafgørende tre-points-missere på de danske hallers blanke gulve.

Kampprogrammet er i den grad blevet tætpakket efter Bears’ europæiske avancement. Når de hvidklædte kæmper i aften træder ud i Forum Horsens for at møde Basketligaens suveræne tophold, Horsens IC, kickstarter det en intens periode for de forsvarende mestre med fire kampe på blot fem dage.

»Mod Horsens kommer vi med vores stærkeste hold, men det bliver spændende at se, hvor hårdt det tætte kampprogram rammer os«, siger Michael Piloz, sportsdirektør for Bakken Bears.

Boost for dansk basket

Tidligere i sæsonen var det lettere for de samarbejdsvillige skemalæggere hos Danmarks Basketball-Forbund at rokere rundt i programmet for at imødekomme Bakken Bears. Selv om ønsket om at kvalificere sig til Champions League for andet år i træk glippede, havde kun få i klubben håbet, endsige troet, at de lyse europæiske nætter ville fortsætte så langt ind i foråret.

Bakken Bears’ hidtil bedste resultat var deltagelse i det andet gruppespil i Europe Cup for to sæsoner siden, hvor klubben kun vandt en af seks kampe. Denne sæson blev det vekslet til fire sejre, heriblandt to nervepirrende sejre efter forlænget spilletid, og en samlet førsteplads i gruppen.

»Udover at være personligt tilfredsstillende for alle involverede, så betyder det utrolig meget for hele klubben og dansk basket generelt. Jeg kan mærke, at agenter, spillere og andre europæiske klubber langsomt begynder at give dansk basket større anerkendelse«, siger Michael Piloz.

Har kostet økonomisk

Det er niende gang siden 2004, at Bakken Bears spiller europæisk. Udover den erfaring, det har givet i forhold til det logistiske, så skyldes senere års stigende succes i lige så høj grad, at klubbens økonomiske muskler gradvist er blevet pumpet større. Det har også kostet nogle røde tal på bundlinjen, medgiver Michael Piloz.

»Når vi spiller i Europe Cup, så mister vi penge for hver runde, vi spiller. Og i vores satsning på succes her, har vi også måttet tilbyde vores profiler mere i løn for at holde på dem«, siger han.

Piloz refererer til de udbredte 1-års-kontrakter i basketball. Noget, der betyder, at især de amerikanske profiler, der gør sig bemærket i Danmark, ofte tager springet videre til mere lukrative destinationer allerede efter en enkelt sæson.

Blandt dem er 24-årige DeVaughn Akoon-Purcell, der kom til det nordlige Aarhus for to år siden, og som i sidste sæson var klubbens og ligaens absolutte topscorer. Trods flere bejlere, formåede aarhusianerne alligevel at holde den 196 centimeter høje, 93 kilo tunge forward i klubben en sæson mere.

At Akoon-Purcell og de andre Bakken Bears-spillere rammer deres absolutte topform i de to kampe mod BK Ventspils er essentielt, hvis de skal drømme om videre avancement.

Et lettisk tophold får nok ikke shortsene til at ryste hos de uindviede, men udover kun at have tabt en national kamp i sæsonen, så var Ventspils det eneste hold til at slå de forsvarende Champions League-mestre fra Tenerife i dette års udgave af CL-gruppespillet.

»Vi er store underdogs, så avancement ville være en sensation«, siger Michael Piloz.

Første kampe mod Ventspils spilles 7. marts i Letland. Der er returkamp i Vejlby-Risskov Hallen 14. marts.