OL-døgnet: Olympisk rekord giver Holland femte guld ud af fem mulige

Hurtigløb: Holland vandt den femte af fem mulige guldmedaljer i hurtigløb på skøjter, og det skete med en olympisk rekord i kvindernes 1.000 meter. Jorien ter Mors leverede en imponerende afslutning, der gav hende en tid på 1.13,56 min., der var 27 hundrededele sekund hurtigere end amerikaneren Chris Wittys vindertid fra 2002. Den japanske verdensrekordholder, 31-årige Nao Kodaira, kom også under den detroniserede OL-rekord med 1.13,82 min., hvilket rakte til sølv foran landsmanden Miho Takagi, der vandt sin anden bronzemedalje i Pyeongchang.

Medaljestatistikken Efter 30 discipliner 19 nationer G S B Tyskland 7 2 3 Holland 5 4 2 USA 4 1 2 Norge 3 5 3 Canada 3 4 3 Frankrig 2 1 2 Østrig 2 1 1 Sverige 2 1 0 Italien 1 1 1 Sydkorea 1 0 1 Japan 0 4 3 OAfR 0 1 4 Tjekkiet 0 1 1 Australien 0 1 1 Kina 0 1 0 Slovakiet 0 1 0 Kina 0 1 0 Finland 0 0 2 Kasakhstan 0 0 1

Medaljer: Med bedste tid i begge gennemløb vandt tyskerne Tobias Wendl og Tobias Arlt guldet i toerkælk. Afstanden til østrigerne Peter Penz og Georg Fischler var dog blot 0,088 sekund. Med bronze til Toni Eggert og Sascha Benecken er Tyskland oppe på i alt 10 medaljer, hvor af de 7 er af guld. Holland og Norge har flere medaljer, nemlig 11, men kune henholdsvis 5 og 3 af guld. Japan har vundet 7, men ingen af guld.

Curling: De danske kvinder kunne ikke stille noget op mod Sverige, da holdet trådte ind i den olympiske turnering. Skipper Madeleine Dupont og co. gav op efter 8. ende, da svenskerne førte 9-3. Sverige var i førersædet gennem hele opgøret, og reduceringen til 3-7 var en stakket frist for danskerne. Sverige slog nemlig omgående tilbage med de afgørende to point. »Det lyder åndssvagt, når du kigger på scoretavlen, men jeg synes, det gik bedre end forventet. Vi spillede faktisk en god kamp, men det er svært at se, når du spiller mod verdensklasseatleter«, siger Madeleine Dupont. Holdet skal nu forberede sig til næste kamp, der er mod Japan natten til torsdag dansk tid.

Foto: Natacha Pisarenko/AP Skipper Rasmus Stjerne måtte erkende, at svenskerne havde marginalerne på deres side og hans hold måske manglede den sidste skarphed.

Curling: Sverige viste sig at være en lidt for stor mundfuld, da de danske mænd trådte ind i den olympiske turnering. Bronzevinderne fra Sotji vandt 9-5 efter at det danske hold ellers havde vist fin moral i starten. Sverige kom foran 2-0, men Team Rasmus Stjerne fik i 4. ende udlignet til 2-2, inden svenskerne vandt de to næste ender sammenlagt 5-0. Det gjorde ondt på danskerne,der ikke kunne få vendt kampen. »Overordnet føler jeg vi er godt med, men der er stadigvæk nogle steder, hvor vi skal være skarpere. Curling bliver afgjort på 2-3 sten, og det er brandærgerligt, at vi ikke er på den rigtige side af dem. Der var nogle startnerver, der lige skulle rystes af, men jeg er stadig optimistisk«, lød det fra skipper Rasmus Stjerne. Danmark spiller igen torsdag morgen dansk tid mod Schweiz.

Nordisk kombineret: Eric Frenzel har vundet World Cuppen de seneste fem år og OL for fire år siden, så det var favoritten, der sejrede i dagens konkurrence i Pyeongchang. Den 29-årige tysker startede langrend som nummer 5, 36 sekunder efter østrigeren Franz-Josef Rehrl, der havde vundet formiddagens skihop fra den normale bakke, men Frenzel var suveræn og vandt efter 10 km langrend guldet med et forspring på 5 sekunder til japaneren Akito Watabe, der også vandt sølv i 2014, og yderligere 14 til østrigeren Lukas Klapfer. Rehrl var trods sin føring ikke i nærheden af en medalje og sluttede som nummer 13.

Skål: En norsk leder er sendt hjem fra OL, efter i beruset tilstand at være blevet anholdt for at udøve hærværk mod en politibil og et civilt køretøj. Ifølge VG har den anholdte nordmand betalt en bøde på 22.000 norske kroner, inden han blev sendt hjem. »Det er et disciplinært brud, som er uforenelig med at tilhøre den norske OL-trup. Personen er derfor taget ud af tjeneste«, siger idrætschef Tore Øvrebø i pressemeddelelse.

Vejret: Det kraftige blæsevejr, der fejer ind over området, hvor vinter-OL bliver afviklet, giver arrangørerne hovedpine. Senest er kvindernes skiskydning over 15 km udsat til torsdag. I en pressemeddelelse oplyser organisationskomiteen, at alle aktiviteter i den olympiske park er midlertidigt suspenderet på grund af vejret, og alle pressecentre ved konkurrencestederne i Gangneung, der er bygget midlertidigt, er lukkede.