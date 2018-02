FCK's naive håb levede i seks minutter FC København var foran, men endte alligevel med at blive klart overmachet af Atletico Madrid.

Europa League FCK-Atletico Madrid 1-4 1-0 Viktor Fischer (15)

1-1 Saul Niguez (21)

1-2 Kevin Gameiro (37)

1-3 Antoine Griezmann (71)

1-4 Vitolo (77) 34.912 tilskuere Vis mere

Håbet levede. Ja, det lignede endda, at FC København kunne slå den måske største favorit til at vinde Europa League. I seks, naive minutter.

Derefter blev den ene klassescoring efter den anden sendt ind bag Robin Olsen af fire omgange og slog en ting fast. FC København er færdige i denne sæsons Europa League allerede inden returopgøret i Madrid. Anderledes kan det ikke være, når man taber 1-4 på hjemmebane.

Et resultat, der på et tidspunkt i kampen virkede utænkeligt, men alligevel endte som den helt rigtige udmåling af styrken på et af Spaniens bedste hold og et dansk mesterhold i problemer.

Stor ros til FCK's tilskuere

Men først et par ord om kulissen, for det fortjener den. FCK-fans får til tider på puklen. For ikke at møde talstærkt nok op i Parken i forhold til Københavns størrelse. For at vise lidt større kærlighed til klubben i medgang, end når resultaterne ikke lever op til forventningerne.

Torsdag aften stod de klar. Alle 34.912 i februar-kulden efter tre nederlag i træk mod Brøndby og en historisk dårlig halvsæson i Ståle Solbakken-æraen.

Nothing beats the sight of.., stod der på den øverste FCK-endetribune, mens Copenhagen by night blev rejst op i net foran de mest passionerede fans på Sektion 12, der forvandlede sig fra flere tusinde mennesker til et hav af mørke papirstykker og røde romerlys. For derefter at hoppe skulder ved skulder i kampen første fem minutter.

Den flotteste velkomsthilsen til FCK-spillerne, siden “men først skal portoen ordnes” skrevet på et stort brev inden Champions League-kampen mod FC Porto i efteråret.

Tre store chancer, inden FCK scorede

Det gav bare ikke den ønsket start inde på banen.

En, to, tre åbne chancer nåede Atletico Madrids største navn, Antoine Griezmann, at få, inden der var spillet 13 minutter. Først lavede Michael Lüftner en fejl i opspillet. Dernæst tabte William Kvist bolden i en for lang dribletur mod egen baglinje, og til sidst valgte Lüftner helt uforståeligt at falde uden egentligt at være presset og tildele Griezmann en friløber.

I de to første aktioner manglede franskmanden måske det sidste held efter hæderlige afslutninger, mens ved friløberen var der tale om et decideret ringe spark, som Robin Olsen forholdsvist nemt kunne stoppe.

Det blev derfor meget sigende for Griezmanns præstation i første halvleg, at hans sidste aktion under opvarmningen var at høvle bolden over både mål og målnet. I den første time lignede han ikke en af klodens bedste med en fodbold, inden han alligevel formåede at få scoret.

Den nye yndling slog til igen

Så langt kan man heller ikke tale Viktor Fischer op, men titlen som yndling blandt fansene på det nuværende FCK-hold har han allerede erobret efter tre kampe.

Selvfølgelig skulle det tidligere Atletico-overtag ende i noget så skørt som et FCK-mål på holdets første chance.

Foto: Jens Dresling I sin tredje kamp for FC København scorede Viktor Fischer sit andet mål. Fischer har spillet tre hjemmekampe i tre forskellige turneringer.

Selvfølgelig var det Fischer, som sparkede kuglen i kassen. Først sendte Rasmus Falk en bold mod baglinjen til Nicolai Boilesen, der fik lagt den mod bagerste stolpe, hvor en kikset Peter Ankersen-halvflugter førte til, at Viktor Fischer kørte den bag om støttebenet med hælen og ind i nettet bag Moya i målet.

En genialitet. Intet mindre.