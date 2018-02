Fodboldtræner skal 31 år bag tremmer

Fodbold: England blev i 2016 ramt af en stor skandale omkring adskillige træneres seksuelle misbrug af børn. Nu er der faldet dom i en af de helt store sager. En 64-årig tidligere ungdoms- og talenttræner med en fortid i blandt andet Manchester City og hos talentfabrikken Crewe Alexandra er blevet idømt 31 års fængsel for voldtægt af 12 drenge i alderen 8-15 år fra 1979 og 12 år frem, skriver BBC. Ved domsafsigelsen i Liverpool kaldte dommer Clement Goldstone træneren Barry Bennell for »en inkarnation af djævelen«. Barry Bennell reagerede på dommen ved at ryste på hovedet.

Direkte sport i tv Mandag DR2 12.00 OL: Hurtigløb på skøjter, 500 m (m) 13.45 OL: Skihop, hold, lang bakke (m) DR3 12.10 OL: Bobslæde, tomands, heat 3 & 4 TV 2 Sport 11.00 Tennis: Dubai (k) 20.30 Håndbold: Randers-Esbjerg (k) TV3 Sport 19.00 Fodbold: AGF-SønderjyskE 22.30 Tennis: Rio Open (m) TV3 Max 21.00 Fodbold: Getafe-Celta Vigo 02.05 Ishockey: NHL, Nashville-Ottawa 6'eren 21.00 Fodbold: Wigan-Manchester City Kanal 5 06.00 OL: Curling, Storbritannien-Danmark (m) 12.10 OL: Curling, Danmark-Rusland (k) 02.00 OL: Kunstskøjteløb, isdans 02.30 OL: Freestyle, halfpipe (k) Canal 9 20.45 Fodbold: Serie A, Lazio-Verona Eurosport 06.00 OL: Curling, Sverige-Schweiz (m) 02.30 OL: Freestyle, halfpipe (k) 03.45 OL: Kunstskøjteløb, isdans Eurosport 2 13.00 OL: Ishockey, semifinale (k) 20.00 Billard: Snooker - World Grand Prix Vis mere

Atletik: Christian Coleman satte verdensrekord i 60-meterløb ved de amerikanske indendørsmesterskaber i Alberquerque, New Mexico. Med 6,34 sekunder slog han Maurice Greens rekord fra 1998 med fem hundrededele sekund. 21-årige Coleman vandt sidste år sølv på 100-meteren ved VM i London efter landsmanden Justin Gatlin, men foran Usain Bolt. »Jeg vidste, at det ville kræve noget særligt blandt mine konkurrenter. Så jeg løb egentlig bare for at vinde. Verdensrekorden var bare prikken over i'et«, sagde Coleman om rekorden.

Fodbold: De fire West Bromwich-spillere Jonny Evans, Gareth Barry, Boaz Myhill og Jake Livermore slipper for tiltale i det spanske retssystem, efter at de i sidste uge var involveret i en episode i Barcelona. Her forsøgte spillerne angiveligt at stjæle en taxa under en træningstur med klubben.

Fodbold: Martin Schmidt har sagt sit trænerjob i den tyske Bundesliga-klub Wolfsburg op. Schmidt stoppede efter bare fem måneder i jobbet og efterlader Wolfsburg på 14.-pladsen.

Fodbold: Det sluttede på ekstrem uværdig facon, da de to rivaliserende brasilianske Serie A-klubber Bahia og Vitoria sent søndag tørnede sammen i et opgør om det lokale delstatsmesterskab. En jubelscene fra Bahias 1-1-målscorer udløste et masseslagsmål, der førte 8 udvisninger med sig, inden kampen - som reglementet forskriver - blev stoppet, da dommeren havde uddelt marchordre nummer 9 og 10. Til sidst måtte kampklædt politi indtage grønsværen i et af de mest skandaløse opgør i Brasilien i nyere tid.

Fodbold: FC Københavns midterforsvarer Erik Johansson er tilbage på træningsbanen, efter at han i august sidste år blev ramt af en alvorlig knæskade.I går trænede svenskeren for første gang sammen med holdkammeraterne i et halvt år.

Basketball: For tredje gang blev LeBron James kåret som kampens mest værdifulde spiller, da hans hold vandt NBA's All Star-kamp 148-145 over Stephen Currys hold. De to stjerner havde fået ansvaret for at udtage hver deres hold til den traditionelle møde mellem turneringens største navne.

Fodbold: En af danskerklubberne er sikker på at avancere til semifinalerne i FA Cuppen, da Leicester med Kasper Schmeichel og Chelsea med Andreas Christensen blev trukket som modstandere i en lodtrækning, hvor også Tottenham med Christian Eriksen og Southampton med Pierre-Emil Højbjerg undgik hinanden i kampene 16.-19. marts: