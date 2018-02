En søndag på Superligaens bedste hjemmebane: I Herning øjner Thorup, Sviatchenko og »Norges Messi« guldet 11 hold har forsøgt, og 11 hold er rejst fra MCH Arena uden en sejr. Søndag var turen kommet til FCK, der knækkede, hvor FCM viste karakter.

Nu er det ved at være alvor.

Hvad der bedst kan beskrives som en ordentlig kleppert, tager fat om en rød FC Midtjylland-mikrofon og trasker fra et udsolgt MCH Arenas ene sidelinje og ned mod CC-tribunen. De mest passionerede Midtjylland-fans’ hjemsted. Mens de fleste mennesker er iklædt store jakker og huer i februarkulden, står speakeren i en grå, halvåben hættetrøje og blottet isse.

»ER I KLAR, MIDTJYLLAND?«, lyder det ud i højttalerne. Ikke som et råb, men som en growlen. En dyb, brølende stemmeføring kendt fra dødsmetal. Dernæst introduceres FC Midtjyllands spillere som de 11 krigere.

Målmand Jesper Hansen blot med et simpelt »Jesper« fra speakeren, og »Hansen« tilbage fra fansene. Backtalentet Anders Poulsen præsenteres ikke kun som Anders Poulsen, men som Anders Poulsen fra Ikast. Frank Onyeka er en af de lokale drenge fra akademiet.

»Og til sidst den norske Messi. Gustav ... Wikheim!«. I samme øjeblik den growlende speaker har afsluttet sin del af opvarmningen, daler to mænd ned fra himlen i hver deres faldskærm iklædt sort FC Midtjylland-trøje, mens de slæber et rødt røgslør efter sig. En lille gruppe af tilskuerne på langsiden med vip’erne smider deres blå tæppe fra sig og giver en stående klapsalve. FCK-fansene kvitterer med en omgang »bonderøve, bonderøve«.

Foto: Jens Dresling Mens man går lidt stille med mesterskabsdrømmene i Brøndby, bliver der ikke lagt skjul på målet i Midtjylland. Foto: Jens Dresling

Mens man går lidt stille med mesterskabsdrømmene i Brøndby, bliver der ikke lagt skjul på målet i Midtjylland. Foto: Jens Dresling Foto: Jens Dresling

Efter 25 minutter kan man ikke høre andet på stadion end deres jubel. Peter Ankersen får for meget tid til at slå et fladt indlæg, og Pieros Sotiriou får alt for meget plads i feltet til at sende bolden i nettet. Den halvslidte Viktor Fischer og Ståle Solbakken ryger op af hver deres sæde og løber frem mod sidelinjen i jubel. Måske vender den største krise i Ståle Solbakken-æraen denne søndag aften?

I de efterfølgende minutter ligner Jess Thorup sit samme rolige jeg som inden føringsmålet. Ingen vilde armbevægelser, ingen udråb til sine omgivelser. Blot et par klap i hænderne, mens hans hold forvandler sig fra for afventende til at gå længere frem og tage hånd om kampen.

Midtjyderne overtager lydbilledet

Selv om FCK-fansene er i undertal, er det dem, man hører. De midtjyske fans overtager lydbilledet med piften og udråb, når dommer Anders Poulsen ifølge dem dømmer forkert, eller FCK’erne ligger i græsset. Og det gør de meget ifølge hjemmepublikummet.

Direktør Claus Steinlein går fra sit grå vip-sæde ved siden af bestyrelsesformand Rasmus Ankersen ned på sidelinjen og stiller sig ved siden af ulven Lupus og speakeren i den grå hættetrøje lige bag kampens fjerdedommer. Efter et par kommentarer og snak frem og tilbage retter fjerdedommeren en flad, vandret hånd mod Steinlein for at signalere ’hertil og ikke længere’. Kort efter er det glemt. Frank Onyekas navn bliver brølt ud i højtaleren af speakeren efter en udligning, der havde mere at gøre med tilfældigheder end færdigheder. Hele stadion rejser sig. Ståle Solbakken går mod sin bænk. Det traditionelle FCM-ulvehyl lyder to gange. Coldplays ’Viva La Vida’ bliver blæst ud i højtaleren. Nu kan midtjyderne atter dufte det, som de havde færten af inden kampens start. En bedre mulighed end normalt for at nedlægge Danmarks største fodboldkæmpe.

Et minut før pausen går det fra at dufte af nedlagt løve til at stinke af det. Mikkel Duelund får bolden fra William Kvist og sparker den i det lange hjørne. Kvist kaster sig i græsset og hamrer næven mod det grønne underlag. Ståle Solbakken bander op mod teknisk direktør Johan Lange og Niels-Christian Holmstrøm og går igen ned mod bænken, mens ulvehyl, Coldplay-sang og målscorerens navn atter overdøver det hele.