La Liga-spiller er sigtet for drabsforsøg og røveri

Fodbold: Villarreals forsvarsspiller Ruben Semedo har en karrieretruende sag hængende over hovedet. Tirsdag blev den 23-årige portugiser anholdt, og torsdag kom så en sigtelse mod ham. Han er sigtet for en række lovovertrædelser. Listen tæller blandt andet ulovlig besiddelse af våben, røveri og drabsforsøg. Lovovertrædelserne skulle ifølge politiet være sket, da Semedo i ledtog med to andre udsatte en mand for et hjemmerøveri. Her skulle Semedo angiveligt have været med til at binde og lemlæste offeret.

Spilleren forlod torsdag retssagen iført håndjern, og han er torsdag aften fortsat i politiets varetægt. Semedos agent, Catio Balde, hævder dog, at hans klient ikke har gjort noget galt, men at han i stedet har været udsat for svindel og været et offer i sagen. Agenten hævder også, at det skydevåben, som er fundet på spillerens adresse, tilhører en anden person.

Fodbold: De 92 klubber i Englands fire bedste rækker får til sommer noget kortere tid til at købe nye spillere. Klubberne har således vedtaget, at transfervinduet skal lukke tættere på sæsonstart, så det ikke er et forstyrrende element, når sæsonen er gået i gang. Det skriver BBC. Ændringen betyder, at sommerens transfervindue lukker torsdag 9. august klokken 17 engelsk tid. De første ligakampe i England spilles lørdag 4. august. Tidligere smækkede transfervinduet først i ved udgangen af august.

I kølvandet på ofte hektiske sommertransfervinduer har flere managere de seneste år kommet med en kritik af, at der kan handles spillere, når sæsonen er i fuld gang. Det kortere transfervindue betyder dog også, at enkelte klubber skal have deres trup på plads, inden det er afgjort, om klubberne skal deltage i Champions League eller Europa League - eller bliver slået helt ud i kvalifikationen.

Foto: Denis Tyrin/AP En Lokomotiv Moskva-fan hygger sig på stadion, selv om temperaturen vare nede på 14 minusgrader.

Fodbold: Nice med Mario Balotelli i front var på en svær opgave torsdag, da det franske mandskab skulle vende 2-3-nederlaget fra hjemmekampen i Europa League-duellen med Lokomotiv Moskva til samlet sejr på udebane. Det startede lovende for Nice, da Balotelli to gange bragede bolden mod overliggeren, men det var Igor Denisov fra hjemmeholdet, der først kom på tavlen. Trods en række gode chancer til begge hold sluttede opgøret 1-0 til Lokomotiv, der er klar til ottendedelsfinalerne.

Fodbold: FC København stiller ikke op i den på papiret stærkeste formation, når holdet gæster Atlético Madrid i Europa League. FCK-træner Ståle Solbakken har efterladt Robin Olsen, Nicolai Boilesen og Federico Santander hjemme i Danmark. Og hverken Robert Skov eller Carlos Zeca er at finde blandt de startende 11. Det er derimod reserver som målmanden Stephan Andersen og kantspilleren Nicolaj Thomsen. Stephan Andersen har fået chancen i stedet for Robin Olsen og spiller dermed sin første kamp i 2018 for FCK.

Ján Gregus træder ind på den centrale midtbane ved siden af anfører William Kvist i stedet for Carlos Zeca. Solbakken har desuden bebudet på forhånd, at Viktor Fischer bliver skiftet ud i løbet af kampen for at spare nyindkøbet. FCK stiller op på følgende måde (4-4-2):

Stephan Andersen; Peter Ankersen, Denis Vavro, Michael Lüftner, Pierre Bengtsson; Nicolaj Thomsen, William Kvist, Ján Gregus, Viktor Fischer; Andrija Pavlovic, Pieros Sotiriou.

Foto: Andre Penner/AP Fodboldmyndighederne i Brasilien har endnu ikke reageret på Costas historie fra 2009.

Fodbold: Juventus-spilleren Douglas Costa har indrømmet at have været med til at fixe en kamp. Ikke for penge, men derimod for at sikre, at en rivaliserende klub ikke skulle sikre sig det brasilianske mesterskab. Det skriver italienske La Gazzetta dello Sport. Det var i 2009, at Douglas Costa og holdkammeraterne fra Gremio Porto Alegre med vilje tabte et opgør 1-2 til Rio-klubben Flamengo for at den anden store Porto Alegre-klub, Internacional, ikke skulle løbe med mesterskabet. Douglas Costa, der har spillet 21 landskampe for Brasilien, forklarer, at han og Gremio-kammeraterne frygtede voldsomme repressalier fra egne fans, hvis de med en sejr havde hjulpet ærkerivalerne til titlen – som Flamengo altså fik delvist foræret.

Tennis: Angelique Kerber fulgte torsdag godt op på det stabile spil, hun hidtil har vist i denne sæson, da hun i Dubai-kvartfinalen besejrede en anden tidligere nr. 1 på ranglisten, tjekkiske Karolina Pliskova, 6-4, 6-3. I fredagens semifinale møder tyskeren den topseedede ukrainer Elina Svitolina, der vandt sin kvartfinale 6-2, 6-4 over japanske Naomi Osaka.

Foto: Ng Han Guan/AP Tyske Angelique Kerber har gang i noget, der kan ende med en stor sæson på WTA Touren.

Golf: Lucas Bjerregaard er foreløbig den eneste dansker, der snuser til topstriden i European Tour-turneringen Qatar Masters. I første runde brugte Bjerregaard 68 slag på at komme igennem de 18 huller på banen i Doha. Det er fire slag under par og rækker til en delt 15.-plads. Mere grumset ser det ud for turneringens øvrige danske spillere. Thorbjørn Olesens 71 slag giver ham en 77.-plads, mens Jeff Winther er nummer 92 efter en runde i par. Lasse Jensen og Thomas Bjørn blev noteret for henholdsvis to og tre slag over par og befinder sig i feltets tunge ende.

Fodbold: En sportsligt skuffende efterår fik konsekvenser på både trænerbænken og bundlinjen i superligaklubben AGF. I halvårsrapporten fra AGF A/S har selskabet bogført et underskud på 3,9 millioner kroner i perioden 1. juli til 31. december 2017. AGF fyrede cheftræner Glen Riddersholm 30. september og erstattede ham med David Nielsen, der blev købt fri i Lyngby. Sammen med nedgang i transferindtægter har trænerskiftet været med til at påvirke regnskabet negativt. Til gengæld er omsætningen steget fra 54,6 millioner kroner til 58,3. Det skyldes først og fremmest øgede sponsorindtægter.