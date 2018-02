Læserne mod redaktøren: Uha, det bliver tæt Kun små nuancer skiller ugens tippere i Superliga-konkurrencen.

Kun én læser har hidtil slået redaktøren og indtil videre sat sig på den ene finaleplads i forårets tipskonkurrence, hvor det gælder om at forudsige samtlige resultater i en superligarunde.

Læserne mod redaktøren Stillingen Foreløbig finalist 6 point: Jan Birch, Rødovre Øvrige 6 point: Thomas Lund Larsen, Rask Mølle 5 point: Carsten Andersen, Aarhus 5 point: Kristian Koch Enstrøm, København 4 point: Ernst Nielsen, Odense NV 4 point: Janus Ravn Eriksen, Haderslev Redaktøren Runde 20: 5 point Runde 21: 6 point

Men tæt har det været i de to forudgående runder – og det bliver det så sandelig igen i denne, hvor deltagerne er

Flemming Astrup, Brønshøj

Carsten Nielsen, Roskilde

Mads Larsen, Bjert

Det er kun nuancer, der skiller de tre læsere og for den sags skyld redaktøren, så det bliver Sepp Pionteks »schmåå marginaler«, der afgør sagen.

Der er 3 point for at gætte det rigtige resultat, 1 point for trods alt at forudse det rigtige udfald. De to læsere, der får flest rigtige undervejs i forløbet OG slår sportsredaktøren, mødes i en finale om to landskampsbilletter.

Ugens tips