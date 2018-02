Mourinho kalder Chelsea »et fantastisk hold« efter Uniteds sejr

Direkte sport i tv Søndag DR 1 12.00 OL: Afslutningsceremoni TV 2 Sport 12.00 Badminton: Swiss Open 17.30 Ishockey: Aalborg-Esbjerg 19.45 Basketball: Charlotte-Detroit 21.30 Basketball: Cleveland-San Antonio TV3+ 15.05 Fodbold: Manchester United-Chelsea 18.00 Fodbold: F.C. København-OB TV3 Sport 12.00 Fodbold: Hobro-FC Midtjylland 15.00 Håndbold: Ludwigshafen-Stuttgart (m) 18.00 Fodbold: Juventus-Atalanta 21.00 Tennis: ATP Rio Open (m) TV3 Max 13.00 Fodbold: Crystal Palace-Tottenham 15.00 Håndbold: FC Midtjylland-Krim (k) 17.00 Håndbold: Flensburg-Veszprem (m) 19.00 Håndbold: W. Plock-R.N. Löwen (m) 21.00 Fodbold: Paris SG-Marseille 01.35 Ishockey: NY Rangers-Detroit 6'eren 17.30 Fodbold: Arsenal-Manchester City 20.45 Fodbold: Sevilla-Atlético Madrid Kanal 5 05.10 OL: Ishockey, fin. Tyskland-OAR (m) 07.50 OL: Langrend, 30 km klassisk (k) Canal9 12.30 Fodbold: Crotone-SPAL 2013 16.00 Fodbold: Brøndby-Helsingør 20.45 Fodbold: Roma-Milan Eurosport 05.10 OL: Ishockey, fin. Tyskland-OAR (m) 07.45 OL: Langrend, 30 km klassisk (k) Eurosport 2 12.45 Cykling: Abu Dhabi Tour 14.00 Fodbold: AaB-FC Nordsjælland 18.30 Fodbold: Valencia-Real Sociedad 19.45 Billard: Snooker - World Grand Prix Vis mere

Fodbold: »Vi slog et fantastisk hold«, konstaterede Manchester Uniteds manager, Jose Mourinho, i et tv-interview efter 2-1-sejren over Chelsea, der ellers var foran ved pausen. Willian skabte selv det angreb, som han afsluttede efter samspil med Eden Hazard, men United forsvarede andenpladsen i Premier League med to scoringer. Først vandt Romelu Lukaku en duel med Andreas Christensen, inden han udlignede, og den unge danske forsvarsspiller blev også fanget i mangelfuld opdækning, da Lukakus aflevering fandt Jesse Lingards hoved i et straffesparksfelt tæt befolket med Chelseaspillere.

Badminton: Mathias Boe og Carsten Mogensen var aldeles overlegne i finalen ved Swiss Open og slog thailænderne Tinn Isriyanet og Kittisak Namdash 21-15, 21-11. Verdensranglistens nr. 2 skal nu hjem og finpudse inden All England, så de springer optaktsturneringen German Open over.

Jan Ø. Jørgensen er i hvert fald tilmeldt den tyske turnering, men vil nok lige afvente et fysisk serviceeftersyn, inden han tager af sted. Den 30-årige singlespiller er godt på vej til verdenstoppen efter nærmest et års turneringspause på grund af en hælspore og skal passe på sig selv. En finaleplads i Swiss Open er en tilfredstillende status i det forløb, så nederlaget på 15-21, 13-21 mod inderen Sameer Verma er til at leve med.

Fodbold: PSV Eindhoven havde et storslået søndag i Eredivisie. Dels vandt topholdet udekampen mod det forsvarende mesterhold, Feyenoord, med 3-1, dels spillede Ajax - uden danskere i aktion - på andenpladsen 0-0 hjemme mod ADO Den Haag.

Foto: Steven Paston/AP Efter at have brændt blandt andet denne chance scorede Harry Kane sit 24. ligamål sent i kampen mod Crystal Palace.

Fodbold: Tottenham brændte adskillige kæmpechancer, men i 88. minut lykkedes det alligevel, da Harry Kane fik sat hovedet på et hjørnespark fra Christian Eriksen. Med sit 24. ligamål i denne sæson og scoringen for tredje ligakamp i træk blev Kane således matchvinder i 1-0-sejren på udebane mod Crystal Palace. Tottenham er fortsat ubesejret i 13 kampe i 2018 og i de seneste 10 Premier League-kampe, der har givet 27 point.

Fodbold: For anden kamp i træk blev Kenneth Zohore Cardiffs matchvinder i en 1-0-sejr i Championship. I dagens kamp var det i 82. minut, at Zohore scorede mod Bristol City, hvilket sikrede Cardiff den fjerde sejr i træk - den tredje med 1-0. Cardiff er ubesejret i de seneste otte kampe, der har givet 20 point og andenpladsen efter Wolverhampton.

Ishockey: Lørdagens kampe i NHL gav lutter sejre til de danske spillere, der var i aktion. Nikolaj Ehlers scorede det første og lagde op til to andre mål, da Winnipeg Jets vandt 5-3 over Dallas Stars. Lars Eller scorede også, da Washington Capitals vandt 5-1 over Buffalo Sabres. Frederik Andersen stod på mål, da Toronto Maple Leafs med 4-3 over Boston Bruins vandt for fjerde kamp i træk. Oliver Bjorkstrand vandt med Columbus Blue Jackets 3-2 over Chicago Blackhawks 3-2, og Frans Nielsen var med til at vinde 3-1 med Detroit Red Wings 3-1 over Carolina Hurricanes.