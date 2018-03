Cykelsporten dropper 'kyssepiger' - speedway kører videre med 'nummerpiger' Nummerpigerne er en del af det økonomiske koncept, siger motorsportsformand.

Cykeletapeløbet Vuelta a España gjorde det sidste år. Også PostNord Danmark Rundt har gjort det. Og nu har Tour de France fuldt trop:

Afskaffet traditionen med såkaldte 'kyssepiger' - de ofte letpåklædte kvinder, som deler blomster, bamser og kindkys ud til vinderne efter hver etape.

Men cykelsporten er ikke den eneste, hvor kvinder spiller en rolle som staffagefigurer. For eksempel er der også i speedway en lang tradition for at lade kvinder med skilte annoncere næste heat. Og i Dansk Motor Union har man drøftet, om tiden er løbet fra 'nummer-' og 'kyssepiger'.

»Vi har faktisk haft det oppe og vende på det seneste hovedbestyrelsesmøde - også i lyset af udviklingen inden for cykelsporten. Indtil videre har vi valgt at lægge os op af Dansk Idrætsforbunds holdning, som er, at man skal tage hensyn til kulturen i de enkelte sportsgrene, og at kvinder skal være anstændigt klædt på«, siger Jørgen Bitsch, formand for Danmarks Motor Union.

En af årsagerne til, at unionen indtil videre ikke ændrer på konceptet, har med økonomi at gøre, forklarer formanden.

»Hvis vi gik ind og forbød nummerpiger eller piger til præmieoverrækkelsen ville det ændre hele konceptet for eksempelvis den kommende VM-afdeling i speedway. Her har det internationale speedway-union indgået sponsoraftaler, som knytter sig til nummerpigerne og konceptet. Så det er ikke noget, vi umiddelbart har planer om. Men vi er naturligvis opmærksomme på sagen og drøfter det med arrangøren«, siger Jørgen Bitsch.

Både mænd og kvinder

Også i boksesporten er der en gammel tradition for at bruge kvinder som 'nummerpiger', der annoncerer næste omgang. Men Danmarks Bokse Union har besluttet, at det bruger man ikke længere ved unionens egne officielle arrangementer, for eksempel landskampe.

Vi føler, at vi har et ansvar over for de forældre, som sender deres børn til boksning Lars Brovil, formand for Danmarks Bokse Union

»Men vores klubber bruger det ved deres egne stævner for at promovere lokale butikker - altså som en slags reklamesøjler. Og det er vel at mærke både mænd og kvinder, som gør det. Så kvinder, der bare går rundt i ringen i bikini uden noget formål, det er ikke noget, vi bruger og har ikke gjort det længe«, siger Lars Brovil, formand for Danmarks Bokse Union, som understreger, at han taler på vegne af amatørboksesporten og ikke den professionelle boksesport.

Et aspekt, som også har spillet en rolle for unionens beslutning om ikke at benytte letpåklædte kvinder som 'nummerpiger', er den rolle, boksningen spiller i forhold til integration af flygtninge og indvandrere.

»Vi føler, at vi har et ansvar over for de forældre, som sender deres børn til boksning. Og der vil vi ikke risikere at komme på kant med deres trosretning og overbevisning«, siger Lars Brovil.