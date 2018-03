15-årige Clara leverer bedste danske juniorresultat siden Wozniacki

Direkte sport i tv Søndag DR 1 15.00 Håndbold: Skjern-Zaporozhye (m) TV 2 Sport 7.55 Langrend: Vasaløbet, 90 km 13.25 Banecykling: VM 16.10 Atletik: Indendørs-VM 21.30 Basketball: Atlanta-Phoenix 00.00 Basketball: Toronto-Charlotte TV3+ 14.30 Fodbold: Brighton-Arsenal 18.00 Fodbold: Brøndby-OB TV3 Sport 13.45 Fodbold: Esbjerg-Skive 16.15 Fodbold: Barcelona-Atlético Madrid 19.00 Håndbold: Paris SG-Kiel (m) 22.15 Motorsport: Nascar - Kobalt 400 TV3 Max 5.45 Motorsport: V8 Supercars 12.00 Fodbold: Levante-Espanyol 14.45 Håndbold: Bucuresti-Midtjyll. (k) 17.00 Fodbold: Manchester City-Chelsea Canal9 16.00 Fodbold: AGF-FC København Eurosport 9.15/12.00 Alpint: World Cup, slalom (m) 14.30 Nordisk kombineret: World Cup 15.15 Skihop: World Cup 19.45 Snooker: Welsh Open Eurosport 2 8.00 Freestyle: World Cup 9.30 Nordisk kombineret: World Cup 11.00 Langrend: World Cup (k) 12.00 Fodbold: Helsingør-SønderjyskE 14.00 Fodbold: Randers-FC Nordsjælland 15.30 Cykling: Paris-Nice 17.00 Motocross: VM-afdeling 18.30 Fodbold: Real Sociedad-Alavés 20.45 Fodbold: Valencia-Betis Vis mere

Tennis: Sidste år blev Clara Tauson blev nummer 2 i afstemningen om Årets Fund i dansk idræt og i år fortsætter det 15-årige stortalent med at imponere. Ved en grade A-juniorturnering, niveauet under grandslam, i Porto Alegro i Brasilian nåede Clara Tauson med en seedning som nummer 14 finalen, som hun dog tabte 6-3, 7-6 (7-4) til den tre år ældre canadier, Leylah Annie Fernandez. »Det er det største resultat af en dansk junior, siden Caroline Wozniacki var ungdomsspiller«, siger Dansk tennis Forbunds sportschef, Jens Anker Andersen, i en pressemeddelelse. Clara Tauson vandt sammen med russeren Anastasia Tikhonova doublerækken i Porto Alegro, og DTF forventer, at Clara Tauson avancerer til en placering lige uden for top-20 på juniorverdensranglisten i single, hvor hun inden turneringen var nummer 65.

Fodbold: Efter 0-0 mellem topholdene Vejle og Thisted kravlede tre forfølgere i dag tættere på i den tætte 1. division med hjemmesejre. Esbjerg vandt 2-0 over Skive på mål af Anders Dreyer og 16-årige Mads Larsen. Viborg vandt 3-1 over Nykøbing F med Andreas Albers som dobbelt målscorer, og Emmanuel Ogude scorede i de sidste 12 minutter ligeledes to mål, da Vendsysssel FF slog FC Roskilde 2-0.

Bordtennis: 19-årige Anders Lind levede op til sin topseedning og blev i Hjørring dansk mester med en sikker finalesejr på 4-0 (11-9, 11-8, 11-7, 12-10) over den 30 år ældre Allan Bentsen. Stefanie H. Christensen vandt lige som sidste år finalen i damesingle over Sophie Walløe. Allan Bentsen sikrede sig sin DM-titel nummer 54, da han sammen emd Finn Tugwell leverede et flot comeback og vendte 0-2 i sæt til en 3-2-sejr mod Christian T. Kongsgaard/Morten Hyrup Rasmussen. Stefanie H. Christensen vandt også damedouble sammen med Izabell Nørlem, og Anders Lind blev dobbelt guldvinder med sejren sammen med Sophie Walløe i mixed double, hvor de i femte sæt overlevede en matchbold og vandt 12-10 over Kasper Sternberg Sjelle og 50-årige Pia Toelhøj.

Foto: Alessandro Garofalo/Ritzau Scanpix Davide Astori spillede i Serie A for Cagliari, Roma og Fiorentina.

Fodbold: Samtlige dagens kampe i Serie A er udsat på en tragisk baggrund. Fiorentinas 31-årige anfører, Davide Astori, blev søndag fundet død på et hotelværelse, hvor holdet var indkvarteret forud for en udekamp mod Udinese. »Fiorentina må dybt chokeret meddele, at anfører Davide Astori er død efter pludselig opstået sygdom«, oplyser klubben. Davide Astori har spillet 14 landskampe for Italien, den seneste sidste år, og spillede 289 kampe i Serie A for Cagliari, Roma og Fiorentina.

Fodbold: Arsenal led led tredje nederlag i træk i Premier League, da Brighton vandt 2-1 på mål af ireren Shane Duffy og et hovedstød af Glenn Murray. Pierre-Emerick Aubameyang reducerede inden pausen.