Sportsblik: Måske elsker du slet ikke familien, men kommer alligevel til julefrokosten. Sådan er det også med OL. Familien forpligter.

Det her er en tilståelsessag: Jeg er gammeldags, jeg er nok også mere konservativ, end jeg var for 30 år siden. Sådan socialkonservativ. Og så tilhører jeg også dem, der mener, at traditioner ikke alene er dejlige og sjove, men også betydningsfulde.

Desuden er jeg romantiker, hvilket eventuelle faste læsere af denne opsats har opdaget for længe, længe siden.

Endelig sætter jeg også pris på familierelationer – og på den historie, der er forbundet med familie og slægtskab.

Den helvedes familie

Ja, alle dem, der helst ikke vil forpligtes på noget som helst, ser ofte familien som et ’helvede’, men det er ikke min verden. Selvfølgelig kan familien, den store, brede og tantetunge slags, være temmelig anstrengende, men i sandhed også berigende.

Sådan har jeg det også med den olympiske familie – min olympiske familie. Den er smækfyldt med narrestreger, intriger og fiduser, men også dragende og fuld af oplevelser.

Foto: Anonymous/AP Februar 1968: Franskmanden Jean-Claude Killy på vej mod OL-guld i slalom i Grenoble. Bemærk tøjstilen, der er sket en del siden.

Februar 1968: Franskmanden Jean-Claude Killy på vej mod OL-guld i slalom i Grenoble. Bemærk tøjstilen, der er sket en del siden. Foto: Anonymous/AP

Derfor tillod jeg mig også – og her skal der falde en sen undskyldning til gode lærere på Sønderkærskolen i Hvidovre, men ikke til biologilærer Arnkvist, det dumme svin – at holde et par ’sygedage’ under vinter-OL i Grenoble i 1968 for at se superfranskmanden Jean-Claude Killy vinde de tre alpine konkurrencer.

DET GIVER NÆSTEN rynker at tænke på, at det nu er 50 år siden.

Dengang, da Danmark var repræsenteret af to langrendsløbere: Tandlægen Svend Carlsen og den nærmest obligatoriske grønlænder, Apollo Lynge. Og dengang, da Norge blev bedste nation af alle med 6 guldmedaljer, 6 af sølv og 2 af bronze.

Nu, i det moderne OL-år 2018 med langt flere sne- og isdiscipliner, var det atter Norge, der toppede medaljelisten: 14 guld, 14 sølv og 11 af bronze.

Røven af 4. division

Og Danmark? Røven af 4. division. Næsten, som vi plejer.

Det kan godt være, at det af og til er isnende koldt her i landet, men nogen vintersportsnation er vort pandekageflade landbrugs- og konsulentcoachland ikke – og hvis ikke Viktor Hald havde drønet sig ind på femtepladsen i speedskating, ville Danmark befinde sig i Uganda- og Congo-kategorien.

Da Team Danmark-direktør Lone Hansen – det er hende, der skal håndtere den lov, der skal udvikle og støtte elitesportsfolk og udløse medaljer – skulle evaluere investeringerne og resultaterne over for Politikens udsendte reporter i Sydkorea, bl.a. to sidstepladser i mændenes og kvindernes curlingturneringer, var hun omhyggelig i sit ordvalg.

Foto: John Locher/AP Den danske hurtigløber Viktor Hald, der her ligger i læ bag schweizeren Livio Wenger, blev den danske opmuntring ved det seneste vinter-OL.

Den danske hurtigløber Viktor Hald, der her ligger i læ bag schweizeren Livio Wenger, blev den danske opmuntring ved det seneste vinter-OL. Foto: John Locher/AP

NEJ, MOR VAR IKKE VRED, men mor var skuffet. Meget skuffet.

For ingen af OL-børnene, bortset fra energiske skøjte-Viktor, levede op til forventninger, håb og checkudskrivninger. Nogle få var tæt på, ja, faktisk kun speedskaterflokken. De øvrige var laaangt fra.

Fiasko? Endda en dundrende fiasko? Det var ikke ord, Lone Hansen tog i sin mund. Det er hun sikkert for pæn til. Men det burde hun ikke være, for det samlede billede af den danske indsats er en resultatmæssig fiasko.