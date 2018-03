EM-kvinderne taber til Island i turneringen, der aldrig blev færdig

Fodbold: Efter for anden gang at have spillet uafgjort mod Island ved Algarve Cup, tabte Danmarks EM-sølvvindende kvinder en straffesparkskonkurrence, der resulterede i en dansk 10.-plads ved turneringen i Portugal. Danmark stillede op uden Pernille Harder og en sygdomsramt Nadia Nadim. Turneringen blev aldrig færdigspillet. Et voldsomt regnvejr afbrød Sydkorea og Norges kamp om syvendepladsen efter første halvleg, og så måtte finalisterne Sverige og Holland dele turneringssejren.

Håndbold: Med en storsejr på 37-24 over HC Midtjylland tog KIF Kolding København et skridt mod en plads blandt de otte klubber i mændenes DM-slutspil. KIF gik fra 5-4 til 14-6 og så var den kamp reelt afgjort. Ribe-Esbjergs muligheder led derimod et knæk, da det ude mod Bjerringbro/Silkeborg blev et nederlag på 30-27, og så led Århus et overraskende nederlag på hjemmebane i lokalopgøret mod Skanderborg, der trods 30-24 er uden mulighed for at nå op i top-8.

Fodbold: Efter samlet 5-0 over FC Porto er Liverpool for første gang i ni år blandt de sidste otte hold i Champions League. Manager Jürgen Klopp siger, at det er på det niveau, klubben hører hjemme. »Der er en god udvikling i Liverpool i øjeblikket. Men hvis ikke du beviser det i turneringer som Champions League, så er der ingen, der lægger mærke til det… Så jeg er glad for, at vi tog skridtet på vegne af alle omkring holdet. Vi har gjort det, det er godt, og nu skal vi fortsætte«, siger Klopp.

Basketball: Bakken Bears sikrede sig et fornemt udgangspunkt, da den første ottendedelsfinale i Europe Cup blev vundet på udebane mod lettiske Ventspils, der blev overført til turneringen efter et være blevet nummer 5 i gruppespillet i Champions League. DeVaughn Akoon-Purcell blev topscorer med 23. Der er returkamp i Aarhus på onsdag.

Cykling: En 18,4 km lang enkeltstart, der udgjorde 4. etape af Paris-Nice, blev vundet af hollænderen Wout Poels (Sky), der avancerede til den samlede andenplads efter spanieren Luis Leon Sanchez (Astana). Jakob Fuglsang (Astana) blev bedste dansker som nummer 17, og sammenlagt er Michael Valgren (Astana) bedst som nummer 34.

Fodbold: West Ham er blevet idømt en øde på 30.000 pund (ca. 250.000 kr.) for tre gange inden for de seneste 12 måneder ikke at have indberettet spillernes såkaldte whereabouts. Premier League-klubben har undskyldt det som en administrativ fejl.

Fodbold: Salgene af Joakim Mæhle til Genk og Christian Bassagog til Jianye var med til at sikre, at AaB for tredje år i træk kom ud af et år med overskud, der for regnskabet i 2017 blev på 13,1 millioner kroner.

Cykling: Damiano Caruso kører anden etape af Tirreno-Adriatico i førertrøjen, fordi italieneren var sit holds første mand over målstregen, da BMC vandt den indledende holdtidskørsel 4 sekunder foran Mitchelton-Scott og 9 sekunder foran Team Sky med Chris Froome som kaptajn.

Fodbold: Endnu en tidligere Lyngby-spiller har investeret i superligaklubben, der for en måned siden var i akutte økonomiske problemer, men blev reddet på målstregen. Der er tale om Brian Hamalainen fra den belgiske klub Zulte-Waregem. Tidligere har også landsholdsspilleren Andreas Bjelland skudt penge i Lyngby.

Fodbold: Efter et langt forløb med skader, hospitalsophold og fem knæoperationer indstiller Esbjerg-spilleren Jesper Jørgensen karrieren. Den 33-årige spillede over 200 kampe i Superligaen for vestjyderne og nåede tillige et fem år langt udlandseventyr i tre forskellige belgiske klubber samt 8 ungdomslandskampe.