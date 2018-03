Sportsblik: Stop al medicin til eliten - og lad dog alle de stakkels syge sportsfolk slippe for knokleriet

Der var engang, da det var forbundet med sundhed at dyrke sport – ja, det ligefrem var sundhedsfremmende.

Og det gjaldt ikke kun krop, muskler og lunger, men også den psykiske habitus. En sund sjæl i et sundt legeme og alt det der, ikke sandt.

Det gælder måske stadig, det med sundheden og de røde æblekinder, hvis man tuller rundt på laveste hyggeniveau, men sandelig ikke hos de stærkt ambitiøse, der kun har medaljer og millioner på hjernen.

Uha, uha nej, slet ikke på eliteniveau. For jo mere elitesatsende en cykelrytter, skiløber eller svømmer er, jo mere er hun og han i fare for at rage forskellige sygdomme til sig. Især astma. I voldsom grad astma.

JA, FAKTISK ER ALLE topskiløbere i langrendsfeltet så plaget af astma, at de ikke synes i stand til at gennemføre deres vigtige konkurrencer uden et ordentligt skud medicin.

Og værst står det til blandt norske skiløbere, der førhen klarede sig med rømmegrød, brunost, fladbrød, klipfisk, tørret fårekød og fjeldhøj optimisme samt pulsstærk mødre- og fædrelandskærlighed.

Foto: Pedersen, Terje/Ritzau Scanpix Den norske skistjerne Marit Bjørgen vandt OL-guld i Sydkorea og jubler naturligvis. Hun var en del af en norsk trup, der var 'ledsaget' af 6.000 portioner astmamedicin. Er vi ved at være helt ude på overdrevet, når sportsfolkene bliver syge af deres sport og ikke kan gennemføre konkurrencerne uden betragtelige mængder medicin?

Men den går ikke i dag, der skal langt skrappere midler til for at holde en norsk skiløber oprejst på løjpen.

Da Norge for et par uger siden sluttede som absolut bedste og mest vindende nation ved vinter-OL i Sydkorea, skete det tilsyneladende gennem en umådelig og nærmest ufattelig kraftanstrengelse hos medlemmerne i Norsk Ski & Astma Forbund.

FRA SYGESENGENS inhalatorer maste de 109 vinteratleter sig af sted til Sydkorea ledsaget af et bundt læger og hele – hvilket cheflægen Mona Kjeldberg skal have oplyst til de norske medier – 6.000 portioner astmamedicin. Hallo: 6.000 portioner til 109 sportsfolk!

Ja, ja, rooolig nu, man brugte vist ikke det hele, men det er nu klogt at være garderet. Som en forstandig mand engang har sagt – og som talrige andre fornuftige har gentaget – så er det dumt at gå ned på udstyr.

Foto: Dominic Lipinski/AP Dronning Elizabeth II slår cykelrytteren Bradley Wiggins til ridder i 2013, og nu kan han kalde sig Sir Bradley. Cykelrytterridderen er i dag rasende over, at han beskyldes for doping - for han har aldrig, siger han, taget medicin for at opnå en fordel, men udelukkende for at bekæmpe sygdomme.

Forleden dag kunne vi her i avisen fortælle, at det meget, meget succesrige britiske cykelhold Team Sky var blevet ramt i nakken af en rapport, der konkluderer, at cykelholdet systematisk har udnyttet muligheden for at opnå dispensationer til at bruge stærk astmamedicin.

Og NEJ, forsikrede Team Sky-lederne, det her handler slet ikke om at opnå tvivlsomme præstationsfremmende fordele gennem kemiske stoffer, men udelukkende om at styre sygdomme gennem nødvendig medicinsk behandling.

Vi skal altså forstå, at også verdens bedste cykelryttere er nogle syge skravl, der lider fra morgen til aften, og som tvinges til at vinde Tour de France og andre cykelløb.

HØR, ER DET VIRKELIG sådan, at udelukkende astmaramte unge kvinder og mænd på mystisk vis drages af skisport og cykelløb – ja, også svømning og andre udholdenhedsdiscipliner? Eller hvad sker der?

Nej, det er omvendt, siger visse forskere. Det er netop disse idrætsgrene, der i kraft af deres store krav til luftindtag udvikler en form for astma – som derfor skal bekæmpes med medicin.

Jamen dog. Vi har altså sportsgrene, der direkte gør topatleterne så syge, at de ikke kan klare anstrengelserne uden betragtelige godkendte mængder medicin. Ja, en dansk professor, Vibeke Backer, skal have sagt til det norske TV 2, citeret af det danske TV 2, at de tilladte mængder er »latterlig høje«.

»Hvis man er så syg, at man har brug for de doser, så kan man ikke kæmpe med om guldmedaljer i skikonkurrencer«, sagde hun inden vinter-OL.