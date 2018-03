Frans Nielsen skaffer Detroit sejr med sin klasse ved straffeslag

Ishockey: 33-årige Frans Nielsen viste natten til onsdag dansk tid, hvorfor han betragtes som en af de bedste straffeslagsskytter i NHL. Den rutinerede dansker var den eneste, der formåede at sende pucken i nettet, da opgøret mellem Detroit Red Wings og Philadelphia Flyers skulle afgøres i straffeslagskonkurrence. Kampen i Detroit var endt 4-4 efter den ordinære spilletid. I straffeslagskonkurrencen valgte Detroit at sende sin pålidelige dansker på isen som første skytte. Frans Nielsen leverede varen, hvilket altså viste sig at være nok til at sikre sejren til værterne. Det var Frans Nielsens fjerde straffescoring ud af seks forsøg i sæsonen. Også Lars Eller markerede sig positivt i nattens NHL-opgør. Han blev noteret for to assister, da Washington Capitals på hjemmebane besejrede Dallas Stars med 4-3.

Basketball: Dennis Schröder havde en stor aften, da hans hold, Atlanta Hawks, natten til onsdag dansk tid besejrede Utah Jazz 99-94 på udebane i NBA. Utah kom ellers ind til kampen med ni sejre på stribe, men det var Schröders personlige rekord på 41 point med til at sætte en stopper for. 17 af dem sendte han i kurven i fjerde quarter. Schröder, der er født i Braunschweig i Tyskland og kom ind i NBA i 2013, ramte på 16 af 28 forsøg. Holdkammeraten Dewayne Dedmon tilføjede 15 point i sejren, der var Hawks' første i syv forsøg.

Ishockey: Med en sejr på 2-1 tirsdag aften over Rungsted tvang Rødovre kvartfinaleserien mod de sjællandske naboer ud i syvende og afgørende kamp. Den afgørende duel finder sted på fredag i Rødovre, og her vil Rødovre-kaptajn Morten Andreasen se samme attitude som i tirsdagens opgør. »»På fredag skal vi spille ligesom tirsdag, hvor vi viste masser af humør, en masse ro på, men også den desperation, der skal til, når man er én kamp væk fra at ryge ud eller at ryge i kamp syv«, siger Morten Andreasen til Rødovres hjemmeside. »Nu er det jo do or die for begge hold, og det har jeg prøvet nogle gange før i min karriere. Det er altid nogle vanvittigt sjove kampe at spille«.

Foto: Mark J. Terrill/AP Den 20-årige japaner Naomi Osaka er et af de varmeste navne på WTA Touren, der nu er rykket til Miami.

Tennis: Indian Wells-vinderen Naomi Osaka fra Japan, der nu trænes af Caroline Wozniackis tidligere hitting partner Sascha Baijin, har ikke just lodtræknnigsheld. I Indian Wells mødte hun Maria Sharapova i 1. runde, og onsdag nat dansk tid møder hun sit store idol Serena Williams i 1. runde i Miami. Men hun klager ikke, tværtimod: »Der er tre spillere, som jeg altid gerne har villet møde på banen: Venus, Maria og Serena. Nu har jeg mødt to af dem, så jeg ser frem til at spille mod Serena«, siger Naomi Osaka til WTA-hjemmesiden. Hendes nye træner har også i en årrække været hitting partner for Serena Williams.

Vinder Osaka også titlen i Miami, slutter hun sig til en lille klub af stjerner, som har taget den såkaldte 'Sunshine Double', gevinst i både Indian Wells og Miami i samme sæson: Steffi Graf (to gange), Kim Clijsters og Victoria Azarenka.

Wozniacki møder i sin første kamp enten veteranen Samantha Stosur eller den olympiske mester Monica Puig.